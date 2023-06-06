'Нас ніщо не зупинить': підрив Каховської ГЕС не завадить контрнаступу ЗСУ - Данілов

Секретар РНБО наголосив, що вся українська земля буде звільнена від терористів, включно з територією Криму.

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Данілов заявив, що підрив Каховської ГЕС не завадить контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Нас нічого не зупинить. Вся українська земля буде звільнена від терористів, включно з територією Криму. І в такий спосіб вони не здатні зупинити наші Збройні сили. Не тільки наші Збройні сили, а й весь наш народ. І найближчим часом ми робитимемо все від нас залежне, щоб це відбулося", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО підкреслив, що рішення підірвати Каховську ГЕС ухвалювали безпосередньо в Москві.

"Немає спроможності у росіян захопити нас військовим шляхом. Вони знають, і це не є секретом, що найближчим часом може розпочатися контрнаступ наших Збройних сил. І тому, щоб запобігти в цьому напрямку контрнаступу, вони зробили такий терористичний акт. Крім того, це ще акт екоциду", - зазначив він.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

Російські окупаційні війська після підриву Каховської ГЕС кинули на призволяще українців із тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Наразі там критична ситуація. Росіяни не організовують евакуацію, люди залишились наодинці з катастрофою.

Як зазначив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду, він відбудеться вранці у середу, 7 червня. При цьому він зазначив, що Каховське водосховище за 2-4 дні щезне.

Дивіться відео про те, як ЗСУ дадуть відповідь агресору через підрив Каховської ГЕС:

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