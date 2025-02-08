'Загинуло багато офіцерів': Зеленський розповів про потужний удар ЗСУ на Курщині

Бійці ЗСУ вразили пункт управління на Курщині.

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Удар по пункту управління на Курщині / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви президента:

ЗСУ вразили пункт управління у Курській області

Там загинуло приблизно 20 офіцерів

Серед них були старші офіцери КНДР та РФ

3 лютого українські військові вразили пункт управління у Курській області. Зараз стало відомо, що окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.

"Там просто був уражений пункт управління. Перед тим, як 2,5 км пройти, наші вразили пункт управління на Курщині", - розповів він. відео дня

За його словами, там загинуло багато офіцерів.

"Мені сказали, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни", - підкреслив Зеленський.

Ситуація в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними Генштабу, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників.

В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області .

Водночас, на думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

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