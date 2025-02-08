'Загинуло багато офіцерів': Зеленський розповів про потужний удар ЗСУ на Курщині

Головне із заяви президента:
- ЗСУ вразили пункт управління у Курській області
- Там загинуло приблизно 20 офіцерів
- Серед них були старші офіцери КНДР та РФ
3 лютого українські військові вразили пункт управління у Курській області. Зараз стало відомо, що окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.
"Там просто був уражений пункт управління. Перед тим, як 2,5 км пройти, наші вразили пункт управління на Курщині", - розповів він.відео дня
За його словами, там загинуло багато офіцерів.
"Мені сказали, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни", - підкреслив Зеленський.
Ситуація в Курській області - що відомо
Як повідомляв Главред, за даними Генштабу, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників.
В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області .
Водночас, на думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.
Читайте також:
- Куди поділися війська КНДР із Курської області: у ЗСУ розкрили деталі
- У Курській області ліквідували російського віце-губернатора: що відомо
- Бійці ЗСУ досягли успіхів у Курській області: Братчук розкрив деталі
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред