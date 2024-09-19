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ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, а РФ просувається на іншому гарячому напрямку

Анна Косик
19 вересня 2024, 08:30
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Крайні успіхи українських сил на території ворога розширили вікно можливостей для наступних просувань.
ВСУ, карта Курской области
Активізація ворожих сил на Курщині не приносить противнику бажаного результату / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з карти ISW

Сили Оборони України на території Курської області країни-агресора Росії продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Краснооктябрьского, що на південний захід від Коренево.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), це дозволило розширити плацдарм ЗСУ на Курщині, підтвердженням чого є геолокаційні кадри від 17 вересня.

Окупаційні війська РФ у Курській області намагаються повернути втрачені позиції. Згідно з геолокаційними кадрами, на схід вздовж лісистих районів на південний схід від Коренево та на південь від Обуховки їм вдалося дещо просунутися.

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Однак речник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Дмитрашківський нещодавно заявив про зупинення російського контрнаступу та стабілізацію ситуації в Курській області.

"ISW ще не спостерігала, як українські сили повністю зупинили російське просування в Курській області, хоча Дмитрашківський може посилатися на події, які вийшли за межі доступної інформації в межах обмеження збору для цього звіту", - йдеться у повідомленні аналітиків.

ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, а РФ просувається на іншому гарячому напрямку
Операція ЗСУ у Курській області станом на 18 вересня / фото: ISW

Армія РФ вчепилась в Донеччину

Тим часом у Донецькій області окупанти зупинятися не хочуть. Нещодавно війська РФ досягли незначних успіхів у Торецьку, а саме просунулися вздовж однієї з вулиць та східної частини міста.

Також ворогу вдалося просунутися на південний захід від Донецька, на північ від Водяного. Крім цього противник продовжив просування біля шахти "Південнодонбаська №1", а ЗСУ - контратакувати біля шахт "Південнодонбаська" №1 та №3.

ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, а РФ просувається на іншому гарячому напрямку
Просування ворога на Донеччині станом на 18 вересня / фото: карта ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - успіхи та просування

Микола Маломуж нещодавно розповів, що ЗСУ на Курщині вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога та створивши нову лінію для ведення військових операцій. Більше того, українські сили замкнули ще одну велику групу — до 7 тисяч осіб, серед яких чимало строковиків.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше повідомляли про бої вздовж українського плацдарму у Курській області, зокрема ЗСУ продовжили атаки в Глушковському районі.

Напередодні військовий експерт Роман Світан розповів про створення маленьких котлів на території Курської області, що є частиною стратегії ЗСУ на всій ділянці фронту. Зокрема тепер загроза нависла над ще одним російським містом Рильськом.

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війна в Україні ЗСУ російські війська Інститут вивчення війни Операція в Курській області
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