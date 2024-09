ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, а РФ просувається на іншому гарячому напрямку

Сили Оборони України на території Курської області країни-агресора Росії продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Краснооктябрьского, що на південний захід від Коренево.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), це дозволило розширити плацдарм ЗСУ на Курщині, підтвердженням чого є геолокаційні кадри від 17 вересня.

Окупаційні війська РФ у Курській області намагаються повернути втрачені позиції. Згідно з геолокаційними кадрами, на схід вздовж лісистих районів на південний схід від Коренево та на південь від Обуховки їм вдалося дещо просунутися.

Однак речник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Дмитрашківський нещодавно заявив про зупинення російського контрнаступу та стабілізацію ситуації в Курській області.

Тим часом у Донецькій області окупанти зупинятися не хочуть. Нещодавно війська РФ досягли незначних успіхів у Торецьку, а саме просунулися вздовж однієї з вулиць та східної частини міста.

Також ворогу вдалося просунутися на південний захід від Донецька, на північ від Водяного. Крім цього противник продовжив просування біля шахти "Південнодонбаська №1", а ЗСУ - контратакувати біля шахт "Південнодонбаська" №1 та №3.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.