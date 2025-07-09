Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

Анна Косик
9 липня 2025, 12:52
133
Концлер наголосив, що попри усі труднощі, підтримка України не згасне.
Мерц, Путин
Мерц вважає, що дипломатією злочинний режим Путіна не зупинити / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Мерц:

  • Дипломатичні шляхи закінчення війни закінчились
  • Росія продовжує ставити під сумнів право України на існування
  • Німеччина не припинить підтримку України

Сьогодні, 9 липня, німецький канцлер Фрідріх Мерц під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі заявив, що дипломатичні засоби врегулювання війни в Україні вичерпані.

Як повідомляє ЄП, чиновник наголосив на тому, що злочинний режим країни-агресорки Росії відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, при цьому застосовуючи військову силу та прагнучи знищити політичний лад свободи на усьому європейському континенті. Тому мова про засоби та ресурси дипломатії вже не йде.

відео дня

"Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", – додав він.

Водночас Мерц запевнив, що з огляду на поточну загрозливу ситуацію Німеччина буде продовжувати допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили у парламенті.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставив вердикт у питання постачання далекобійних ракет Taurus для України, заявивши що його країна не розглядає такої допомоги Києву.

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні
Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Раніше, як писав Главред, уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Напередодні повідомлялося, що Київ веде перемовини з іншими державами про запуск оборонного виробництва для потреб України. Зокрема уже є домовленості з Німеччиною.

Читайте також:

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Німеччини новини України Фрідріх Мерц
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

13:25Україна
В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

13:07Війна
Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

12:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Останні новини

13:25

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

13:21

Кількість "Шахедів" буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

13:07

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

12:56

Бабусина класика: перевірений рецепт кабачкової ікри, як в дитинстві

12:52

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

Наступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і ДніпраНаступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і Дніпра
12:43

Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки новини компанії

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 липня: Овнам - посилено просити, Тельцям - визначатися

12:21

Здуріли на Z-пропаганді: Бейонсе затюкали любителі "русского мира"

12:00

Путін хоче у 2025 році дотиснути Україну, інакше економіка РФ не витримає - Ліпсіц

Реклама
11:59

Чи зможе Україна стати членом ЄС до 2030 року: у Єврокомісії відповіли

11:47

Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

11:37

В Україні злетіли ціни на газ: що буде з тарифами для побутових споживачів

11:18

Ворог готує другу хвилю наступу: Світан сказав, коли і куди може вдарити Росія

11:03

Особливо жінкам: чому не можна святкувати 53 роки

10:59

"Не залежить від чоловіка": матерям збільшать виплати при народженні дитини - яка сума

10:50

Китайський гороскоп на завтра 10 липня: Щурам - стрес, Козлам не варто поспішати

10:32

Україна може повернутися до відключень світла цього літа: названо причину

09:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 липня (оновлюється)

09:55

РФ атакувала Київську область: є постраждала, горіло підприємствоФото

09:53

Зеленський назвав умову, яка може зупинити російські атаки по УкраїніФото

Реклама
09:48

"Моя кохана": Бражко підтвердив роман із Квітковою

09:44

Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву: ЗМІ оприлюднили аудіозапис

09:10

Новий антирекорд: Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами

08:55

Писав пісні для Матвієнко і Ротару: помер легендарний композитор Ігор Поклад

08:48

Невідомі дрони летіли на Москву: у росіян істерика через потужні вибухи

08:32

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

В США призупиняли постачання зброї Україні за спиною Трампа: ЗМІ дізнались деталі

08:10

Результати провального наступу РФПогляд

07:32

Трамп може посилити ППО України: що задумав глава Білого дому

07:10

Лише геній знайде 3 відмінності за 27 секунд: чим відрізняються два малюнки тата з донькою

06:42

Луцьк під масованим ударом ракет та дронів: мер розповів про наслідки атаки

06:10

Партія Маска чи політична революція в США?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із молодятами за 29 секунд

05:25

Готується дуже просто, а розлетиться за лічені секунди: рецепт шашлику з лаваша

04:55

Слово "красний" насправді є в українській мові: значення здивує багатьохВідео

04:23

Не тільки через групу крові: чому комарі кусають одних людей частіше, ніж інших

04:09

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував містоВідео

03:33

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

02:30

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогнозВідео

02:08

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Реклама
02:01

Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

01:30

Любовний гіпноз для Рейчел Грін: у Дженніфер Еністон новий роман

00:59

100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси

00:43

Виграла бій у тата: Slavia вперше розкрила ім'я новонародженого сина

08 липня, вівторок
23:25

Спільне виробництво зброї, яке зміцнює Україну: яка країна ЄС вже долучилася

23:14

У США шахрай спілкувався з топ-чиновниками, прикидаючить держсекретарем Рубіо - WP

23:04

"Шок і втрата": мама чотирьох Інна Мірошиченко розповіла про викидень

23:02

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

22:13

Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання

21:55

Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти