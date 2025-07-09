Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

Концлер наголосив, що попри усі труднощі, підтримка України не згасне.

https://glavred.net/war/sredstva-diplomatii-ischerpany-merc-vyshel-s-vazhnym-zayavleniem-po-voyne-v-ukraine-10679909.html Посилання скопійоване

Мерц вважає, що дипломатією злочинний режим Путіна не зупинити / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Мерц:

Дипломатичні шляхи закінчення війни закінчились

Росія продовжує ставити під сумнів право України на існування

Німеччина не припинить підтримку України

Сьогодні, 9 липня, німецький канцлер Фрідріх Мерц під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі заявив, що дипломатичні засоби врегулювання війни в Україні вичерпані.

Як повідомляє ЄП, чиновник наголосив на тому, що злочинний режим країни-агресорки Росії відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, при цьому застосовуючи військову силу та прагнучи знищити політичний лад свободи на усьому європейському континенті. Тому мова про засоби та ресурси дипломатії вже не йде.

відео дня

"Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", – додав він.

Водночас Мерц запевнив, що з огляду на поточну загрозливу ситуацію Німеччина буде продовжувати допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили у парламенті.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставив вердикт у питання постачання далекобійних ракет Taurus для України, заявивши що його країна не розглядає такої допомоги Києву.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Раніше, як писав Главред, уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Напередодні повідомлялося, що Київ веде перемовини з іншими державами про запуск оборонного виробництва для потреб України. Зокрема уже є домовленості з Німеччиною.

Читайте також:

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред