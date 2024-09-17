Окупанти оголосили евакуацію з ще одного міста: ворог під загрозою нового "котла"

Російське угруповання може бути повністю відрізане, ЗСУ створили загрозу оточення з двох сторін.

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Створення малих "котлів" допомагає ЗСУ просуватися Курщиною вперед / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, скрін з DeepState

Сили оборони України продовжують просування у Курській області країни-агресора Росії. Успішні дії ЗСУ призвели до того, що під загрозою опинилося ще одне місто - Рильськ.

Як розповів 24 каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наразі у Сумській області є українські сили, які за потреби можна використати для просування із напрямку з Суджі на Кореневе, а далі на Рильськ.

Експерт наголошує, що окупанти прорахували те, що з Глухова є дорога на Рильськ, яку можна використовувати для пересування техніки. Через це росіяни і вивозять місцеве населення.

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"Задум непоганий. Якщо почати рух з Глухова на Рильськ, то ми можемо повністю відрізати російське угруповання, яке загрузло в боях у районі Снагості на Курщині", - пояснив він.

Світан зауважив, що створення маленьких котлів на території Курської області є частиною стратегії ЗСУ на всій ділянці фронту. Ця тактика обрана через здатність окупантів застосовувати КАБи, що унеможливлює будівництво фортифікаційних споруд на Курщині.

"Це оперативне оточення, коли противнику, який засів у якомусь російському селі, перерізають усі ланцюги постачання й чекають поки він "звариться" та вийде з піднятими руками", - додав полковник запасу.

Саме завдяки такій стратегії українські військові беруть у полон багато російських окупантів для майбутніх обмінів та мінімізують втрати особового складу.

Хто такий Роман Світан? Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, що військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомляв про нове просування українських сил вглиб російської території. Таким чином загроза оперативного оточення була створена для окупаційних військ країни-агресора Росії в районі населеного пункту Крем'яне.

Раніше іноземні ЗМІ вже описували ефективну тактику Сил оборони України в Курській області – швидке переміщення та оточення російських військ. Аналітик Forbes Девід Екс зауважив, що прорив українськими військами російської оборони на новій ділянці кордону біля села Новий Шлях став несподіванкою для багатьох.

Напередодні аналітик DeepState Роман Погорілий також розповідав, що на одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Однак станом на зараз робити будь-які висновки стосовно цього ще зарано.

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