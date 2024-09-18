ЗСУ замкнули ще 7 тисяч окупантів на Курщині: в РФ можуть початися протести

Українські сили можуть нейтралізувати дуже потужне з'єднання, після чого в РФ можуть розпочатися "темні часи".

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Події на Курщині можуть розбурхати протестні настрої в РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

В Курській області ЗСУ вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога та створивши нову лінію для ведення військових операцій. Це дає змогу відтягнути противника та не дати країні-агресору Росії можливості спрямувати додаткові сили на Покровський напрямок.

З інших напрямків, як от Курахівський, чи Харківський, вороже командування навпаки змушене знімати резерви та перекидати їх на Курщину. Як розповів в етері FREEДОМ колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, вся ця ситуація підриває політичний потенціал Путіна, тому йому залишається тільки задіювати всі можливі сили для звільнення територій Росії.

Наразі, попри активізацію у Курській області російських окупантів, ініціатива все ще перебуває на боці українських сил. Більше того, ЗСУ вдалося створити потужну буферну зону, що дозволяє маневрувати та завдавати несподіваних ударів противнику, тим самим створюючи проблеми з логістикою.

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"Це, наприклад, вибухи мостів, понтонних переправ. Це зараз ми пробуємо в системі маневру. Ворог не може завдати вогневих ударів, наприклад, авіацією, ракетними системами по угрупованню наших військ. Вони постійно маневрують. В окремих місцях створили укріпрайони й лінія більш стабільна", - зазначив Маломуж.

Хоча українським силам і довелося відійти з 5-6 сіл на територій Курської області, однак це не відіграє вирішальної ролі. Значно важливішим є відтягування ворога та його замикання в окремих секторах.

"Ми замкнули ще одну велику групу — до 7 тисяч осіб. Це ще одна успішна операція. Тим більше вона проведена у вигляді ефективного рейду. І ворог не міг навіть зорієнтуватися, як це сталося. Тому активність зростає. І ось цей варіант переходу до нестандартних дій — це й удари по Курському напрямку, де ворог не очікує, й маневри на лінії зіткнення вогню, удари в інших секторах, де ще бої не йдуть, але ворог також втрачає свої позиції, а тим паче маємо змогу тепер уже нейтралізувати цілі великі підрозділи 7-8 тисяч — це практично дві бригади, як дивізія. Це дуже потужне з’єднання, але в більшості, звичайно, строковики — це дуже чутлива категорія", - пояснив генерал.

Маломуж вважає, що у випадку створення умов для здачі російських строковиків у полон, у Росії серед їхніх матерів можуть виникнути протестні настрої, що також зіграє на руку Україні.

Хто такий Микола Маломуж? Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Просування та успіхи ЗСУ в Курській області

Раніше військовий експерт Снєгирьов розповідав про чергове просування українських сил вглиб РФ в Курській області. За його інформацією, існує загроза оперативного оточення для окупаційних військ в районі населеного пункту Крем'яне.

Напередодні Роман Світан також підтвердив, що Сили оборони України продовжують просування у Курській області країни-агресора Росії. За його даними, це провокує нові загрози для міст Курської області, серед них Рильськ, де проводять евакуацію.

Нагадаємо, аналітик Forbes Девід Екс стверджував, що успіхи ЗСУ в Курській області здобувають зокрема і завдяки застосуванню нової тактики – швидкого переміщення та оточення російських військ.

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