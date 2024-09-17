УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Оперативне оточення ворога: ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області

Анна Косик
17 вересня 2024, 16:15
61
Російські війська, фактично, потрапили у новий "котел" на території Курської області.
Карта Курськой области, ВСУ
Російське угруповання на межі оточення українськими силами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з DeepState

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов стверджує, що українські військові ще просунулися вглиб російської території. В етері "Еспресо" він зазначив, що загроза оперативного оточення створена для окупаційних військ країни-агресора Росії в районі населеного пункту Крем'яне.

"Під час російського контрнаступу на позиції ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ прийняв рішення завдати удару по тилу російських сил. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів, зокрема мінні поля й так звані зуби дракона, і просунутися вглиб російської території", - пояснив він.

Снєгирьов розповів, що Сили оборони зараз демонструють досить стале просування в Курській області, під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушкове.

відео дня

"Також зафіксовано просування в районах населених пунктів Веселе і Новий Шлях. Це свідчить про розширення зони присутності Сил оборони України на території РФ", - додав експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов?

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що аналітик Forbes заявив про застосування Сил оборони України в Курській області нової тактики – швидкого переміщення та оточення російських військ. Зокрема прорив українськими військами російської оборони минулого тижня на новій ділянці кордону біля села Новий Шлях став несподіванкою для багатьох.

Раніше стало відомо, що стан справ у російський окупантів на Курщині, попри заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний і місцева влада оголосила термінову евакуацію одразу двох районів.

Напередодні повідомлялося, що Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області задля відбиття операції ЗСУ у Курській області, однак зрештою РФ була змушена перекинути туди 40-тисячне військо.

Читайте також про ЗСУ на українському фронті:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ російські війська Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

16:14 Україна
Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальників

Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальників

16:05 Україна
Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

15:24 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання 96791

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

Не раз і не два: скільки разів на день потрібно годувати кота - точна відповідь 45615

Не раз і не два: скільки разів на день потрібно годувати кота - точна відповідь

Миші його ненавидять: який найефективніший засіб від гризунів - зникнуть з ділянки 41352

Миші його ненавидять: який найефективніший засіб від гризунів - зникнуть з ділянки

Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини 29035

Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини

Останні новини

16:23

Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина

16:23

Тренди ринку праці: Інвестиції в розвиток HR-спільноти та підтримка ЗСУ новини компанії

16:15

Оперативне оточення ворога: ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області

16:14

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

16:05

Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальників

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
16:02

Потап висміяв українців, які виїхали за кордон під час війниВідео

15:52

День осіннього рівнодення 2024: прикмети і що не можна робити в цей день

15:50

"Наступною буде Молдова": Бербок попередила про серйзні наміри Путіна

15:24

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

Реклама
15:00

4 знаки китайського зодіаку, на яких чекає удача і везіння до кінця вересня

14:55

"За тиждень може все змінитись": Рустамзаде розкрив плани Зеленського на Курщину

14:53

Поширює цвіль в холодильнику: експерт назвала продукт-розсадник плісняви

14:51

Підліток з найбільшими руками та ногами у світі: як він виглядає

14:48

Рада проголосувала в першому читанні за підвищення податків для українців: що зміниться

14:40

Як ідеально відбілити брудні шви між плиткою за 10 хвилин: потрібен лише один засіб

14:38

Лише гостроокий геній помітить "дивну" цифру за 5 секунд: дуже складна загадка

14:29

Новий рецепт супу з фрикадельками - наминатимуть за обидві щокиВідео

14:29

Росіяни змінили тактику: скільки можуть тривати бої за Покровськ - Рустамзаде

14:20

Інші варіанти - програшні: як має закінчитись війна в Україні - Рустамзаде

14:12

Небезпечні супербактерії "вб'ють" понад 39 млн осіб до 2025 року - дослідження

Реклама
13:56

Волочкова клянчить пенсію в Росії

13:48

"Цим я себе принижую": Тарас Тополя висловився про повернення Олега Винника

13:43

Зламана шия, вибух піротехніки: названо найбільш "вбивчі" концерти в історії

13:42

Хто був проти операції ЗСУ в Курській області - Politico

13:32

Під забороною 4 речі: що не можна тримати на підвіконні

13:26

Урожаю настане кінець: чому не можна садити м'яту на городі - просте поясненняВідео

13:24

Гороскоп на завтра 18 вересня: Скорпіонам - напруга, Водоліям - здійснення бажаного

13:13

Росія після нічного терору "Шахедами" завдала масованого ракетного удару по Сумах

12:58

"Янголи Азову" відреагували на створення "Азов. Супровід": Амбіції не можуть бути важливішими за долі поранених та полоненихФото

12:54

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв

12:30

Загалом майже мільйон осіб: стали відомі втрати України та Росії у війні - WSJ

12:24

Ноги в плямах: у путініста Ігоря Ніколаєва низка важких захворювань - що сталося

12:12

Прораховують різні сценарії: у "Нафтогазі" пояснили, що буде взимку із газом в Україні

12:11

Окупанти зрозуміли задум ЗСУ і змінили тактику: що відбувається під Покровськом

11:53

Чи можуть в США змінити свою політику щодо ударів по РФ: відповідь Держдепу

11:43

Лісовий аромат, пружна м'якоть та безпека: скільки варити гриби перед смаженням

11:38

Як зберігати розрізаний гарбуз: спосіб для холодильника та морозилки

10:59

Церковне свято 18 вересня: що заборонено робити у цей день

10:51

Китайський гороскоп на завтра 18 вересня: Драконам - роздратування, Козлам - сльози

10:47

Чи "злетить" курс долара до 2025 року: українцям дали прогнозВідео

Реклама
10:39

Збирають сили: Росія готує наступ ще одному напрямку фронту - 3 ОШБр

10:03

РФ завдала авіаційного удару по Сумщині: атаковано об'єкти енергетичної системи

09:59

РФ штурмує Часів Яр: у ЗСУ розкрили, яка частина міста під контролем росіян

09:58

Примчала швидка допомога: мовчун Дмитро Нагієв серйозно травмувався

09:50

Вирішальний момент для 2024-2025 років: як Україна може зламати плани РФ

09:48

Стратили беззбройного: росіяни жорстоко вбили українського полоненого мечем - Лубінець

09:28

Невловимий крадій: лише геніальний детектив знайде, хто вкрав гаманець на картинці

09:15

"Воював у найгарячіших точках": на фронті загинув відомий український музикант

09:09

Як позбутися мишей у квартирі: втечуть самі за 7 днів

09:05

У США панікують через посилення військової співпраці РФ та КНДР

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти