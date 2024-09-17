Оперативне оточення ворога: ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області

Російські війська, фактично, потрапили у новий "котел" на території Курської області.

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Російське угруповання на межі оточення українськими силами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з DeepState

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов стверджує, що українські військові ще просунулися вглиб російської території. В етері "Еспресо" він зазначив, що загроза оперативного оточення створена для окупаційних військ країни-агресора Росії в районі населеного пункту Крем'яне.

"Під час російського контрнаступу на позиції ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ прийняв рішення завдати удару по тилу російських сил. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів, зокрема мінні поля й так звані зуби дракона, і просунутися вглиб російської території", - пояснив він.

Снєгирьов розповів, що Сили оборони зараз демонструють досить стале просування в Курській області, під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушкове.

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"Також зафіксовано просування в районах населених пунктів Веселе і Новий Шлях. Це свідчить про розширення зони присутності Сил оборони України на території РФ", - додав експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов? Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що аналітик Forbes заявив про застосування Сил оборони України в Курській області нової тактики – швидкого переміщення та оточення російських військ. Зокрема прорив українськими військами російської оборони минулого тижня на новій ділянці кордону біля села Новий Шлях став несподіванкою для багатьох.

Раніше стало відомо, що стан справ у російський окупантів на Курщині, попри заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний і місцева влада оголосила термінову евакуацію одразу двох районів.

Напередодні повідомлялося, що Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області задля відбиття операції ЗСУ у Курській області, однак зрештою РФ була змушена перекинути туди 40-тисячне військо.

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