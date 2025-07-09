Концерт Бейонсе в столиці США обернувся для неї істерикою в Мережі.

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Бейонсе триколор - співачка обрала неоднозначне вбрання для концерту / колаж: Главред, фото: instagram.com/beyonce

Коротко:

Бейонсе дала концерт у Вашингтоні, фото з якого з'явилися в соціальних мережах

У коментарях жителі країни-окупанта влаштували філію "русского мира"

Американська співачка Бейонсе зараз перебуває в турі зі своїм восьмим студійним альбомом Cowboy Carter. Днями зірка виступила у Вашингтоні, і стала після концерту приманкою для жителів країни-агресора.

Сценічне вбрання Бейонсе, шуба з довгим шлейфом з пір'я і боді з бахромою на рукавичках і ботфортах, були виконані в білому, синьому і червоному кольорах - фотографії виступу зірка опублікувала у своєму блозі в Instagram.

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У коментарях під ними почалася справжня вакханалія - кольори одягу артистки фанати "русского мира" сприйняли, як підтримку їхнього кривавого режиму, і стали запрошувати артистку на концерт у країні-агресорі. Співачку буквально засипали безглуздими пропозиціями і коментарями жителі країни на болотах, в яку після початку повномасштабної війни пристойні артисти вважають за краще не потикатися.

Бейонсе триколор - співачка обрала неоднозначне вбрання для концерту / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - співачка обрала неоднозначне вбрання для концерту / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - співачка обрала неоднозначне вбрання для концерту / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - співачка обрала неоднозначне вбрання для концерту / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - співачка обрала неоднозначне вбрання для концерту / instagram.com/beyonce

Варто зазначити, що думка про те, що Бейонсе підтримує країну-окупанта, висмоктана з пальця. Синій, червоний і білий - також кольори прапора США. Американську символіку зірка активно використовує під час своїх концертів і виступів з альбомом Cowboy Carter, що також можна помітити в її блозі.

Бейонсе у вбраннях з американською символікою / instagram.com/beyonce

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Про персону: Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, акторка, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

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