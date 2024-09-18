Українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську – ISW

Тривають бої вздовж українського плацдарму в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни.

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ЗСУ дають відсіч ворогу на фронті / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Українські сили продовжили атаки в Глушковському районі Курської області 17 вересня, повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Як ідеться у звіті ISW, у міноборони РФ стверджували, що російські війська нібито відбили атаки ЗСУ біля Веселого і Медвежого, проте російські військові пропагандисти зазначають, що українські сили намагаються оточити Веселе, наступаючи на його західному і східному флангах.

Водночас тривали бої вздовж українського плацдарму в Курській області, проте ні українським, ні російським силам не вдалося домогтися просування.

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За даними джерел РФ, росіяни просуваються в Кореневському районі й могли захопити Успенівку та Дар'їне, однак підтверджень цьому немає. Водночас з'явилося свідчення того, як ЗСУ відбивають російську атаку на захід від Любимівки.

Крім того, одне з українських джерел стверджувало, що ЗСУ оточили російські сили в Крем'яному (на схід від Кореневого), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

/ understandingwar.org

Водночас війська країни-агресора РФ продовжували атаки біля Глибокого і Вовчанська 16 і 17 вересня. Як пишуть військові пропагандисти РФ, ЗСУ контратакували поблизу Глибокого і в районі Вовчанська безпосередньо на північ від Вовчанського агрегатного заводу, йдеться у звіті.

У ISW зазначають, що це, зокрема, підтверджує їхню оцінку, що українські сили нещодавно просунулися в районі заводу у Вовчанську.

/ understandingwar.org

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

/ Главред

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