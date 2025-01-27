Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Більше, ніж територія: для чого ЗСУ утримувати Курщину - експерт назвав козир

Даяна Швець
27 січня 2025, 15:26
219
Утримання Курської області - це військово-політичний аспект.
Більше, ніж територія: для чого ЗСУ утримувати Курщину - експерт назвав козир
ЗСУ продовжують боротьбу за Курську область / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Головне:

  • З 1 300 квадратних кілометрів Курщини, які в перший місяць взяли під контроль СОУ, залишилася +/- половина
  • До старту можливих переговорів Україні важливо утримувати Курську область

Ще до початку ймовірних мирних переговорів наразі для України важливо контролювати територію Курської області РФ. Так ситуацію на Курщині прокоментував засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Розуміємо, що з тієї території, близько 1 300 квадратних кілометрів, які в перший місяць входження наших Сил оборони на Курщину взяли під контроль, там залишилася десь половина. Але питання тут не стільки для нас у кількості цієї території, а найімовірніше, у самому факті й можливості утримання до моменту початку цих переговорів. Це військово-політичний такий аспект", — сказав він.

відео дня

Романенко пояснює, що зараз на багатьох ділянках фронту проводиться так звана маневрова оборона. Вона передбачає дії, переміщення тощо.

Військово-політичне керівництво намагається забезпечити Силам оборони України значний ступінь механізації підрозділів та частин.

А тим часом, як зазначив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", українські військові демонструють професіоналізм високого рівня, діють асиметрично.

Ситуація в Курській області - що відомо

Сьогодні в ISW заявили про потужні контратаки ЗСУ у Курській області. Українські військові незначно просунулися в центрі Погребків, що на північ від Суджі, а також в лісистій місцевості на північний захід від Косиці.

Главред розповідав, що не так давно в Курській області відбувся масштабний протест. Біженці з територій РФ, де тривають бої, вийшли на мітинг - вони вимагають житла та компенсацій.

Політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловлює думку, що ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Не варто виключати можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях.

Більше новин про фронт:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Ігор Романенко війна Росії та України мирні переговори з Росією контрнаступ ЗСУ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Війна закінчиться негайно": Трамп виставив ультиматум РФ - яка позиція України

"Війна закінчиться негайно": Трамп виставив ультиматум РФ - яка позиція України

16:03Світ
Для українців запровадять накопичувальну пенсію: куди йтимуть кошти

Для українців запровадять накопичувальну пенсію: куди йтимуть кошти

15:40Україна
Буданов не говорив про "загрозу існування України": ГУР прояснило ситуацію

Буданов не говорив про "загрозу існування України": ГУР прояснило ситуацію

15:08Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Була майже в кожній квартирі: для чого в хрущовках будували "таємну кімнату"

Була майже в кожній квартирі: для чого в хрущовках будували "таємну кімнату"

В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

Карта Deep State онлайн за 27 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:20

Путіністка Кудрявцева знатно осоромилася в басейні: що трапилося

16:06

Україну "вибили" з топ-3: хто опинився серед лідерів Євробачення-2025

16:04

У дім прийде щастя і радість: що потрібно зробити 28 січня - прикмети

16:03

"Війна закінчиться негайно": Трамп виставив ультиматум РФ - яка позиція УкраїниВідео

16:01

Путін використовуватиме всі важелі впливу перед зустріччю з Трампом – Селезньов

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
15:40

Для українців запровадять накопичувальну пенсію: куди йтимуть кошти

15:26

Більше, ніж територія: для чого ЗСУ утримувати Курщину - експерт назвав козир

15:19

IQ-тест для найрозумніших: знайдіть жабу серед безлічі листя за 5 секунд

15:16

"Два роки відкладала": відома актриса зізналася, скільки коштує її нове авто

Реклама
15:08

Буданов не говорив про "загрозу існування України": ГУР прояснило ситуаціюВідео

14:39

"Одружився з бабусею": незвичайна історія кохання пари з 37-річною різницею у віці

14:34

Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

14:25

ЗСУ відійшли від Великої Новосілки: бійці стримують наступ РФ на околицях

14:14

Найкращі сидерати для городу: захистять і удобрять ґрунт, покращать урожай

14:12

Хмари над Харківщиною згущаються: РФ розширила важливий плацдарм - розвідка

14:09

Дуже смачний теплий салат: приголомшливий рецепт за 10 хвилинВідео

13:49

На серіалі виросли цілі покоління: у Росії помер актор з "Татусевих дочок"

13:37

Через 10 місяців після розлучення: відомий ведучий одружується вдруге

13:19

Вдарить +17: коли в Україні буде пік найвищої температури – синоптикиня назвала дату

13:10

Європа готується до переговорів з Україною: у Reuters дали прогнози на транзит газу

Реклама
12:50

Які 3 побутові прилади не можна залишати ввімкненими в розетку: вони збільшать рахунки

12:44

Трагічна загибель Анни Жук в ДТП: водію легковика повідомили про підозру

12:43

Ціни тарифів lifecell в лютому значно зростуть: кого не торкнуться зміни

12:33

Зеленський прибув до Польщі: яка причина та програма візиту

12:25

Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах: ЗМІ з'ясували деталі

12:08

ШІ, поліаморія, мукбанг – нові епізоди "Говорить вся країна" покажуть на 1+1 Україна

12:05

Лукашенко запропонував "миротворців" для України: ЦПД назвав прихований мотив

11:59

Армія РФ готується до захоплення Торецька: аналітики розкрили цинічний план РФ

11:58

"Думала, що любов живе три роки": Подкопаєва показала рідкісні кадри з чоловіком

11:48

"Тиснув руку путіну та торгував з рф", - проти Порошенка просять застосувати санкції

11:39

ЗСУ прорвались вперед в Курській області: в ISW заявили про потужні контратаки

11:23

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "переобрання" Лукашенка – ЗМІ

11:14

Весь можна не прати: чим вивести жирну пляму з пуховика

11:14

Маленька сумочка – для яких випадків вона підійде? новини компанії

11:06

Майбутнє під загрозою: Буданов назвав крайній термін для початку переговорів з РФ - ЗМІ

11:01

Українська співачка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні

10:54

Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

10:40

Китайський гороскоп на завтра 28 січня: Кроликам - стрес, Мавпам - смуток

10:17

"У них не залишиться прибутку": Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати

10:06

"Рана глибока": дружина Мірошниченка потрапила в лікарню з ножовим пораненням

Реклама
10:02

Армія РФ запустила по Україні понад 100 дронів: скільки збили сили ППО

09:53

Удача на їхньому боці: 5 знаків зодіаку, яким пощастить у 2025 році

09:43

Карта Deep State онлайн за 27 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 січня (оновлюється)

09:26

Гороскоп на завтра 28 січня: Ракам - прибуток, Скорпіонам - радісна звістка

09:20

Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині

09:13

Викинути РФ із газової труби і заробити на цьомуПогляд

09:00

За посилку дорожче 45 євро - новий податок. Чому депутати хочуть посилити оподаткування імпорту

08:40

ЗСУ вдарили по позиціях і об'єкту РФ: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

08:26

Наступ РФ: куди окупанти рушать навесні та влітку після захоплення Великої Новосілки

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти