Більше, ніж територія: для чого ЗСУ утримувати Курщину - експерт назвав козир

Утримання Курської області - це військово-політичний аспект.

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ЗСУ продовжують боротьбу за Курську область / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

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З 1 300 квадратних кілометрів Курщини, які в перший місяць взяли під контроль СОУ, залишилася +/- половина

До старту можливих переговорів Україні важливо утримувати Курську область

Ще до початку ймовірних мирних переговорів наразі для України важливо контролювати територію Курської області РФ. Так ситуацію на Курщині прокоментував засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Розуміємо, що з тієї території, близько 1 300 квадратних кілометрів, які в перший місяць входження наших Сил оборони на Курщину взяли під контроль, там залишилася десь половина. Але питання тут не стільки для нас у кількості цієї території, а найімовірніше, у самому факті й можливості утримання до моменту початку цих переговорів. Це військово-політичний такий аспект", — сказав він. відео дня

Романенко пояснює, що зараз на багатьох ділянках фронту проводиться так звана маневрова оборона. Вона передбачає дії, переміщення тощо.

Військово-політичне керівництво намагається забезпечити Силам оборони України значний ступінь механізації підрозділів та частин.

А тим часом, як зазначив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", українські військові демонструють професіоналізм високого рівня, діють асиметрично.

Ситуація в Курській області - що відомо

Сьогодні в ISW заявили про потужні контратаки ЗСУ у Курській області. Українські військові незначно просунулися в центрі Погребків, що на північ від Суджі, а також в лісистій місцевості на північний захід від Косиці.

Главред розповідав, що не так давно в Курській області відбувся масштабний протест. Біженці з територій РФ, де тривають бої, вийшли на мітинг - вони вимагають житла та компенсацій.

Політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловлює думку, що ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Не варто виключати можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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