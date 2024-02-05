Чи прорвалися окупанти до Авдіївки: у МВА зробили заяву та пояснили ситуацію

Окупаційні війська агресора Росії зайшли в дачний масив біля Авдіївки Донецької області, сказав керівник військової адміністрації Віталій Барабаш.

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ЗСУ тримають оборону в Авдіївці, окупанти не прорвалися - МВА / Колаж: Главред, фото: 17-а ОТБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупанти РФ не просунулися в Авдіївці, вуличних боїв у місті немає. Вони зайшли в дачний масив, проте не йдеться про міську забудову або вулиці міста. Про це заявив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі Громадське радіо він розповів про те, що інформація, згідно з якою окупанти зайшли до декількох будинків дачного масиву поблизу міста, не підтверджується.

"Про просування в місті і вуличні бої в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста - так. Але це не міська забудова, це не вулиці міста", - підкреслив Віталій Барабаш. відео дня

Ситуація в Авдіївці

ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Авдіївки, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Згідно з його оцінкою, окупанти атакують із різних напрямків, але їхнього просування за тиждень не зафіксовано.

Ситуація в Авдіївці стала критичною, доля міста вирішиться цими днями, вважає військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він стверджував, що російські війська нібито увійшли до міста з півночі, а до "дороги життя" залишаються сотні метрів.

У DeepState заявили про просування РФ біля Авдіївки - на думку аналітиків, окупанти просунулися на північному напрямку Авдіївського району. Загарбники могли наблизитися на відстань 1,2 км від в'їзду в Авдіївку.

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