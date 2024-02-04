Ситуація в Авдіївці стала критичною, доля міста вирішиться цими днями - Цаплієнко

Водночас ситуація не безнадійна, зауважив військовий кореспондент.

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РФ скористалась погодними умовами / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм Андрія Цаплієнка

У неділю, 4 лютого, ситуація в Авдіївці стала критичною. Російські окупанти увійшли до міста з півночі - до "дороги життя" українських бійців залишаються сотні метрів, поінформував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Окупантам вдалося, користуючись погодними умовами, обійти українські вогневі позиції.

"Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру, якщо казати умовно. Вони обійшли українські бойові порядки і закріпились в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишаються сотні метрів", - написав Цаплієнко. відео дня

Посилаючись на джерела у військових колах, журналіст зауважив, що ситуація не безнадійна. За умови наявності резервів піхоти, ворога ще вдасться відкинути.

"Якщо є в наявності піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати, як це було два тижні тому в районі "Царской Охоты" і вулиці Соборної. Фактично цими днями вирішується доля Авдіївки", - йдеться у повідомленні Цаплієнка.

Ситуація в Авдіївці

Напередодні командир підрозділу підрозділу 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш попередив про активізацію ворога на Бахмутському, Авдіївському та Сватівському напрямках.

За його словами, за останні кілька тижнів збільшилася кількість атаки КАБами по прифронтових селищах.

2 лютого в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача Зеленський відзначив ситуацію на Авдіївському напрямку як "особливо складну". Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зазначив, що незважаючи на численні атаки ворога та складні умови, українським силам вдалося стабілізувати ситуацію.

Авдіївка залишається одним із ключових напрямків для наступу російських військ, так само як і Куп’янський.

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