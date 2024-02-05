ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

Як розповів офіцер ЗСУ Юрій Федоренко, українським бійцям на Бахмусткому напрямку вдалося вибити окупантів із деяких позицій і вдало закріпитися.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vybili-okkupantov-s-poziciy-na-bahmutskom-napravlenii-ukrainskiy-oficer-10539281.html Посилання скопійоване

Об'єктивно Силам оборони у злагодженій роботі вдалося зупинити навалу противника - комбат Юрій Федоренко / колаж Главред, фото 43 окрема механізована бригада та "Вікіпедія"

Юрій Федоренко - командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка - наголосив, що російські окупаційні війська намагаються повернути втрачені позиції та свій вплив на населені пункти Андріївку, Кліщіївку і в напрямку до міста Часів Яр (Донецька область), повідомляє телеканал "Еспресо".

"Але об'єктивно Силам оборони у злагодженій роботі вдалося зупинити навалу противника", - розповів офіцер.

Як розповів Федоренко, бійцям ЗСУ вдалося вибити окупантів із деяких займаних ними позицій і вдало закріпитися.

відео дня

"Це сталося завдяки правильно спланованій операції, відвазі та наполегливій роботі особового складу. Йдеться про піхотний підрозділ, якому на долю випала найскладніша робота в Силах оборони. Штурмовики і піхотинці, на моє переконання, це найскладніша робота", - підсумував офіцер.

Контрнаступ ЗСУ

Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з більш сильною українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Суттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливе щонайменше через два роки.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом кількох тижнів, у кращому разі - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News із посиланням на власні джерела.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.