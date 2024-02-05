"Смерть проводить нацвідбір": у DeepState заявили про просування РФ біля Авдіївки

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні нічого не повідомив про можливе просування російських окупантів на Авдіївському напрямку.

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Біля Авдіївки тривають запеклі бої/ Колаж: Главред, фото: DeepStateUA, скріншот ОП

Російські окупанти просунулися на півночі міста Авдіївка Донецької області, за яке зараз тривають запеклі бої. Про це повідомили аналітики Deep State.

"Ворог просунувся на півночі Авдіївки та Первомайському. Оновлено лінію зіткнення біля Кліщіївки та Новокалинового. В Авдіївці смерть проводить свій національний відбір", - йдеться у повідомленні.

Авдіївка - карти боїв / DeepStateUA

Тим часом журналіст Юрій Бутусов повідомив уранці 5 лютого, що окупанти перебувають за 1,2 км від в'їзду в Авдіївку.

"5 лютого в Авдіївці. Ворог усього за одну тисячу двісті метрів від цього всім відомого місця - в'їзду в місто. Ворог продовжує атаки", - написав Бутусов у Facebook.

Він додав, що за останні чотири тижні на місто скинуто понад 600 авіабомб, руйнування масштабні.

"Наші тримаються і завдають ударів усіма силами", - зазначив журналіст.

Зі свого боку, журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що в Авдіївці дуже проблематична ситуація, але не безнадійна.

"Я зв'язався з нашими військовими в місті, вони просили себе не називати, але стверджують, що ворожі штурмовики прорвалися до забудови з боку так званого Авдіївського кар'єру. Військові, з якими я говорив, переконані, що достатньо відправити на посилення добре підготовлені до бою в місті резерви, і прорив ще можна ліквідувати", - сказав він.

За словами Цаплієнка, два тижні тому саме так вдалося нейтралізувати інший прорив росіян у районі "Царського полювання".

Дивіться відео - Що зараз відбувається на фронті:

Тим часом голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш не підтвердив вуличні бої в самій Авдіївці. В ефірі Громадського радіо він сказав, що росіяни зайшли в дачний масив на околицях міста.

"Про просування в місті й вуличні бої в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони увійшли в дачний масив, біля міста - так. Але це не міська забудова, це не вулиці міста", - сказав Барабаш.

Зазначимо, Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні нічого не повідомив про можливе просування ЗС РФ.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін додав, що в передмісті Авдіївки російські військові проводять атакуючі бойові дії. Також вони не припиняють спроб знайти слабкі місця в українській обороні та увірватися в місто, передає Суспільне Донбас.

"Важко стає захищати Авдіївку, адже кожні 100 метрів ускладнюють логістичне сполучення. Головне тут, що ворог зазнає величезних втрат і поступово виснажується в будь-якому випадку", - сказав Лазуткін.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що наземна ситуація на фронті зайшла у глухий кут через затримки з поставками військової техніки. Що стосується морської операції, то вона принесла позитивні результати. Зокрема, країна-агресор Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі Україні вдалося побудувати зерновий коридор.

Також Зеленський заявив, що наразі близько 26% національної території України все ще перебувають під російською окупацією.

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