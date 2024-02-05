Зібрали 40 тисяч солдатів та перейшли в наступ: в ЗСУ оцінили ситуацію на фронті

В ЗСУ зазначили, що росіяни намагаються проводити локальні наступальні операції на ліні фронту, однак успіху вони не мали.

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Росіяни готуються почати наступ на стратегічному напрямку / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

У ЗСУ підтвердили, що з жовтня минулого року Росія зосередила близько 40 тисяч військовослужбовців і 500 танків біля Куп'янська. Проте така кількість військ та техніки не означає, що всі ці танки та люди беруть участь у бойових діях одночасно. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Не всі вони беруть напряму участь. Тобто є підрозділи забезпечення, тилу, логістики, ремонтні, медики, зв’язківці та ще дуже багато людей, які не перебувають на лінії зіткнення", — зазначив Євлаш.

При цьому російські військові намагаються продемонструвати силу своєї армії перед виборами президента РФ, але все ж зазнають великих втрат.

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Він також зазначив, що за мину добу українські військові на Лимано-Куп’янському напрямку знищили майже 200 окупантів, а на Бахмутському - понад 90.

Він підкреслив, що сиутація в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається напруженою.

"За минулу добу на Лиманському напрямку противник здійснив 9 авіаударів, використовуючи штурмовики Су-34, керовані авіабомби та армійську авіацію. Також ворог ... 27 разів використовував FPV-дрони та здійснив 627 обстрілів по позиціях наших захисників... Нашим оборонцям вдалося ліквідувати - вбити та поранити - 199 окупантів та знищити ще 45 одиниць ОВТ", - повідомив Євлаш.

Тим часом, в районі Бахмуту, як зауважив Євлаш, ворог намагається проводити локальні наступальні операції, однак безуспішно. За його словами, росіяни менше застосовують важку техніку в ході штурмів через складні погодні умови.

"Малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на "м'ясні штурми", які відбиваються нашими захисниками. Так, за минулу добу противник завдав 71 удар дронами-камікадзе по позиціях українських військових у районі Бахмута та провів 406 обстрілів", - додав речник.

Євлаш додав, що на на цьому напрямку бойових дій було ліквідовано 92 окупанти, знищено 58 одиниць озброєння та військової техніки противника, один склад з боєприпасами та два укриття противника.

Речник відзначив, що ворог відчуває нестачу своїх боєприпасів і намагається замінити їх завдяки постачанню з Північної Кореї. Крім того, він тодав, що станом на зараз в ЗСУ не бачать ознак підготовки підготовки ворога до активніших бойових дій. Проте на окремих ділянках ворог посилює свої штурмові групи та готує резерви для майбутньої участі в бойових діях.

Він також зауважив, що внаслідок великих втрат у ворога час підготовки мобілізованих значно скоротився. Так, якщо раніше вони витрачали на підготовку своїх піхотинців 3-4 місяці, то зараз цей час скоротився вдвічі.

Ситуація на фронті

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