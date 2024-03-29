"Може бути кінець травня-червень": Зеленський оцінив чутки про новий російський наступ

На нинішньому етапі повномасштабної війни ситуацію на сході країни захисникам України вдалося стабілізувати, сказав президент Зеленський.

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Як каже президент Зеленський, ситуацію на фронті вдалося стабілізувати / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

На нинішньому етапі повномасштабної україно-російської війни ситуацію на сході країни Силам оборони вдалося стабілізувати. Однак, судячи з усього, російські війська готуються до наступу - ймовірно, на період кінець травня-червень 2024 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

"На сьогодні на сході нашої держави, де було і є найбільш небезпечно з усіх напрямків України, ситуація стабілізована. Наскільки це можливо, зважаючи на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, і зважаючи на те, що ми починаємо готувати бригади до важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому", - сказав він.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. відео дня Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

За словами Зеленського, Росія може готувати наступальні дії.

"Це може бути кінець травня, може бути червень", - уточнив президент України. Він вказав на те, що "партнери радіють" нинішній стабілізації і "тримають за нас кулаки", проте важливо розуміти: Україні потрібна допомога зараз, щоб готуватися до майбутніх подій на фронтах україно-російської війни.

Відповідаючи на запитання журналіста CBS, яка зброя необхідна Силам оборони, Зеленський сказав, що номер один - засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Загроза нового наступу РФ: останні новини за темою

У свіжому матеріалі західного видання The Economist ідеться про те, що є побоювання - з початку літа 2024 року російські війська почнуть новий великий наступ на позиції ЗСУ .

У ньому повідомляється, що через загрозу нового наступу РФ Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у війська і побудувати більш надійну оборону на лінії фронту.

За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити країні-агресору Росії прорвати "неадекватні оборонні лінії" України.

У матеріалі також зазначають, що спроби провести масштабну мобілізацію в Україні "застрягли у витках демократичного процесу", оскільки до законопроєкту про мобілізацію було подано тисячі поправок.

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