"Темпи хороші": Зеленський - про створення потужних укріплень на фронті

В Україні зводять нові оборонні рубежі. Їх створюють одразу у три смуги.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Офіс президента

В Україні зводять нові оборонні рубежі одразу у три смуги. Довжина цих фортифікацій досягатиме 2000 кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

Він сподівається, що всі роботи будуть завершені вчасно.

"Звіт прем’єрміністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - пише Зеленський. відео дня

Також на Ставці обговорили ситуацію на фронті. Президенту доклали про обстановку на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і південному напрямках. Обговорювались і операції морської піхоти.

"Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", - додав президент.

Фортифікаційна споруда - що це? Фортифікаційна споруда - споруда, яка призначена для розміщення військ, військової техніки та пунктів управління. Вони необхідні для захисту військ і об'єктів від ворожих атак. Також вони сприяють більш ефективному застосуванню зброї. Такі фортифікації використовуються польовими військами, які практично не залишаються довго на одному місці. Їх зводять безпосередньо перед боєм. Ці укріплення зберігають своє значення тільки на час бою на цій місцевості. Найчастіше на фронті риють окопи, роблять загородження, що заважають проходу військової техніки. Також створюються так звані мінні поля. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто. Він помітив, що російські окупанти виводять війська з Куп'янського напрямку. Водночас вони перекидають сили під Вугледар і намагаються захопити місто.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій додав, що після захоплення Авдіївки ворог націлився на 4 населені пункти. Мова йде про Новомихайлівку, Георгіївку, Перемогу і Красногорівку. Туди окупанти кидають великі свої сили.

Своєю чергою командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко заявив, що росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр. При цьому окупанти використовують хімічну зброю, щоб викурити українські піхотні підрозділи з укриттів.

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