Путін може віддати всі окуповані території: Зеленський назвав головну умову

Зеленський зазначив, що міжнародна ізоляція та по-справжньому дієві санкції можуть змусити Путіна змістити фокус уваги з війни проти України.

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Зеленський розповів, що може змусити Путіна віддати окуповані території / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Володимир Зеленський висловив припущення, що Україні не доведеться звільняти всі окуповані російськими військами території збройним методом. Про це він розповів в інтерв’ю CBS News.

За його словами, щоб похитнути позиції російського диктатора Володимира Путина, українським військам достатньо буде вийти на межі 2022 року.

"Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом. Я впевнений, коли путін втратить усе, що він захопив після 2022 року, зросте упевненість серед тих країн, які ще сумніваються, чи підтримувати Україну, а путін втратить силу у своїй державі", — наголосив Зеленський. відео дня

Він додав, що після цього, Путін буде готовий до проведення переговорів, а ключовою вимогою цивілізованого світу до нього має стати повернення всіх міжнародно визнаних українських території.

За словами Зеленського, коли це станеться, лише тоді Путін буде готовий до діалогу і вимогою цивілізованого світу до нього має стати звільнення всіх українських земель. На думку президента, необхідно змусити Путіна звернути увагу на розвиток своєї держави, а не на агресивні війни проти України.

"Для цього потрібно його послабляти. Послабляти на міжнародному рівні. Як? Ізолювати його економічно санкціями. Не просто штучно щось сказали про санкції, а потім знаходимо (шляхи) як їх обходити", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що час та учасники перемовин - це другорядні питання порівняно з іншими.

Війна в Україні - останні заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський оголосив, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, що відбулося за участю нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка, президент України повідомив, що в ніч на 29 березня Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС.

Українським Збройним силам вдалося стабілізувати ситуацію на сході країни. Однак, за словами президента, російські війська готуються до наступу, можливо, на кінець травня-червень 2024 року.

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