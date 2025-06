ЗСУ пішли вперед і відновили позиції: в ISW назвали два напрямки

Головне:

Українські сили домоглися просування на Новопавлівському напрямку. Про це свідчать дані аналізу, опублікованого 26 червня.

Згідно з результатами геолокаційних матеріалів, українські військові просунулися на північ від населеного пункту Передубова, розташованого на південь від Новопавлівки, повідомляє ISW.

Також зафіксовано за геолокацією, що українська армія за останні тижні відновила контроль над ділянками на північ і північний схід від Сум. Це сталося на тлі зниження темпів наступу російських військ у прикордонній зоні.

При цьому російські війська нещодавно розширили свою присутність на півночі Сумської області. Геолокаційні відеоматеріали показують, що вони зайняли населений пункт Андріївка, що на північ від Сум, а також просунулися на південний схід від Олексіївки, що на північному сході від міста.

Деякі російські військові пропагандисти заявляють про просування російських військ у районі Юнаківки (на північний схід від Сум). При цьому російські джерела стверджують, що українські сили провели контратаки на північ від Сум (у районах Олексіївки та Новомиколаївки), а також на північний схід від обласного центру.

Уточнюється, що російська окупаційна армія також просунулася в районі Торецька. За геолокаційними даними, розміщеними 25 і 26 червня, вони досягли успіхів на північ від самого міста, а також на північний захід від Торецька.

Незважаючи на триваючі спроби російських сил наступати за кількома напрямками, підтверджень нових територіальних успіхів, за винятком вищевказаних випадків, не надходило, зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися в Сумській області. На Куп'янському напрямку спостерігається просування російських окупаційних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.