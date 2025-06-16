Загострення у Сумській області: влада оприлюднила свіжі дані евакуації

Коротко:
- Триває евакуація 213 населених пунктів Сумщини через обстріли
- Евакуйовано понад 400 осіб, з них 26 дітей, цього тижня
- Понад 60% мешканців вже виїхали з небезпечних територій
Через активні обстріли та російський наступ у Сумській області триває евакуація мешканців із небезпечних районів. Наразі підлягають евакуації жителі 213 населених пунктів регіону.
За інформацією голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, цього тижня з прикордонних громад евакуювали понад 400 осіб, серед яких 26 дітей. Найбільше постраждали мешканці Сумського та Шосткинського районів.
"Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. З 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці", — наголосив очільник ОВА.
Евакуація продовжується, щоб забезпечити безпеку цивільного населення у зоні ризику.
Ситуація в Сумській області - новини за темою:
Як повідомляв Главред, аналітики DeepState днями розповіли, що окупанти наблизилися до Сум на відстань у 20 км. З'явилася загроза застосування ворогом FPV-дронів по місту. У Сумській ОВА сказали, що дрони до Сум не долітають.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку. Про це президент сказав у вечірньому зверненні.
Ворог може отримати можливість наносити удари по околицях міста Суми FPV-дронами в разі захоплення Хотина або Юнаківки, вважає аналітик DeepState Руслан Микула. Втрата цих населених пунктів здатна підірвати українську логістику, що призведе до наслідків.
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Хто такий Олег Григоров?
Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
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