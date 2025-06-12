РФ стягнула "ударний кулак" і просувається на Сумщині – ексспівробітник СБУ

Росіяни зайшли вглиб території Сумщини майже на 15 кілометрів, наголосив Іван Ступак.

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Іван Ступак прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook І. Ступака

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Росіяни накопичили на Сумському напрямку близько 60 тисяч військових

Ресурси у РФ на Сумщині фіксується щодня

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак відповів на запитання про те, чи є у супротивника ресурси для вирішення завдань із просування в Сумській області.

"Президент Володимир Зеленський говорив, що росіяни накопичили на Сумському напрямку близько 60 тисяч військових. Як буде далі - поки незрозуміло", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що кілька тижнів тому були повідомлення про те, що противник нібито провів ротацію.

"Зокрема, боєздатні підрозділи вдвшників і морської піхоти забрали з Курського і відправили на Покровський напрямок. Замість них на Курщину перекинули не найпрофесійніші підрозділи Ленінградського військового округу", - зазначив він.

Співрозмовник зазначив, що якщо в Курській області зосереджено близько 60 тисяч військових, то йдеться про дуже велику масу противника.

"Схоже, що ресурси в нього все-таки є, адже просування на Сумщині фіксується щодня. Росіяни зайшли вглиб території України майже на 15 кілометрів. Це дуже неприємна ситуація", - додав Ступак.

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Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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