Ворог іде ва-банк, але чи є у нього козир: аналітик розкрив деталі літнього наступу РФ

Експерт прогнозує, що війна може перейти у позиційну фазу, якщо РФ не вдасться значно просунутися на фронті..

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Російські війська намагаються здійснити останній масштабний наступ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Читайте в матеріалі:

Чому РФ робить ставку саме на літній наступ

Чи можливий прорив і захоплення великих міст

Що прогнозує військовий аналітик на найближче майбутнє

Окупаційні війська РФ намагаються здійснити фінальний прорив на фронті, розгорнувши масштабну літню наступальну кампанію. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Так, на останньому диханні. Адже наступальна операція 2024 року відбулася, змогли просунутися не так далеко, як вони це анонсували. Максимальне просування вглиб нашої території за 2024 рік склало 55 кілометрів. Лише 55 кілометрів. І поклали вони майже пів мільйона людей. Зараз їхнє просування повільніше, ніж під час кампанії 2024 року. Просуваються повільніше, втрати несуть більші", – зазначив він. відео дня

За словами Гетьмана, плани Кремля щодо масштабного захоплення нових українських територій у 2025 році логічні, оскільки в майбутньому році Росія, ймовірно, не зможе дозволити собі операції такого масштабу.

"Це не означає, що вони не зможуть вести бойові дії. Але наступати так інтенсивно вони вже не зможуть. Тому дійсно цим літом має все вирішитися, що буде з війною… Чи зафіксується лінія фронту, чи перейде це в умовну позиційну війну – зараз ми перебуваємо в цьому процесі, побачимо, що з цього вийде. Але лякатися, що росіяни зможуть суттєво просунутися, окупувати Суми, Харків, немає в них таких сил та засобів. Це має статися щось неймовірне", – підкреслив аналітик.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.

Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що країна-агресорка Росія задіяла на північному напрямку багатотисячне військо, яке рухається в сторону міста Суми.

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Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

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