ЗСУ контратакують і відкидають ворога при змозі - Сили оборони півдня

При тактичній перевазі Сили оборони проводять контрнаступальні дії, звільняють населені пункти та відкидають ворога.

https://glavred.net/front/vsu-kontratakuyut-i-otbrasyvayut-vraga-pri-vozmozhnosti-sily-oborony-yuga-10675472.html Посилання скопійоване

ЗСУ відкидають ворога та звільняють населені пункти / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези Волошина:

Українські захисники за можливості переходять у контратаки

ЗСУ ведуть маневрену оборону

Активна оборона ЗСУ не дозволяє ворогу відновити інтенсивність атак

ЗСУ не лише ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ. Українські захисники ведуть маневрену оборону. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, попри складну ситуацію на деяких ділянках фронту, українські підрозділи діють активно. Зокрема, коли відкривається тактична можливість, Сили оборони проводять контрнаступальні дії та відкидають ворога на менш вигідні рубежі. У низці випадків українським воїнам вдається навіть звільнити тимчасово зайняті противником населені пункти.

відео дня

"Ми ведемо маневрену оборону, і коли є змога, і контратакуємо, і проводимо невеликі контрнаступальні дії, наприклад, на інших напрямках. І про це головнокомандувач повідомляв, що ми й деякі населені пункти звільнили, і відкинули ворога на певних позиціях", - розповів Волошин.

Речник Сил оборони також повідомив, що у російських військ виникли труднощі з перекиданням особового складу, штурмових підрозділів і техніки на передову. Як наслідок, окупанти не можуть проводити наступальні операції з тією самою інтенсивністю, як раніше.

"Тож коли ми ведемо активну оборону, то не даємо це зробити", - додав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, українські військові взяли під контроль селище Андріївка Сумської області. Після тривалих боїв та зачистки 225-й окремий штурмовий підрозділ встановив контроль над населеним пунктом.

Також українські сили контролюють близько 90 км² у Курській області РФ і стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч осіб. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, завдяки Курській операції вдалося відтягнути до 70 тисяч ворожих сил і зірвати їхнє перекидання на інші напрямки.

Крім цього, Сирський повідомив, що в армії триває реорганізація, яка має підвищити ефективність дій, зменшити навантаження на управління та створити більше дієздатних резервів для контрнаступів. Планується оптимізація артилерії та розширення підрозділів безпілотників.

Читайте також:

Хто такий Владислав Волошин? Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред