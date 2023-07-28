ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках – ISW

Українські сили пішли в атаку відразу біля кількох населених пунктів, розповіли в ISW.

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ЗСУ продовжують контрнаступ / ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Підрозділи Збройних сил України провели успішні контрнаступальні дії відразу на декількох напрямках.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що українські сили просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута), йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу, ЗСУ продовжували наступ на північ і південь від Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили проводили штурми відразу біля декількох населених пунктів.

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Водночас за даними російських джерел, 27 липня українські сили здійснили обмежені наземні атаки на ділянці Авдіївка-Донецьк.

При цьому президент України Володимир Зеленський напередодні опублікував кадри, на яких видно, що українські війська звільнили Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) після наполегливих боїв у цьому районі.

Крім того, 27 липня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та імовірно просунулися в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська додатково просунулися на схід від Роботине.

Виконуючий обов'язки директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович заявив, що українські сили 27 липня здійснили значне просування на Мелітопольському напрямку.

Уточнюється, що українські сили, ймовірно, просунулися далі на захід Запорізькій області, ніж ISW змогла візуально підтвердити. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що одна українська бронемашина досягла російських протитанкових позицій на північний захід від Вербового (17 км на південний схід від Оріхова), приблизно в 3,5 кілометрах за нинішньою оцінкою лінії фронту ISW.

Військові аналітики звернули увагу на той факт, що якщо ця єдина українська машина просунулася так далеко до російських оборонних ліній, не потрапивши під вогонь РФ, це свідчить про те, що українські сили могли просунутися в околицях на південний схід від Оріхова.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що на Запоріжжі ЗСУ зім'яли оборону РФ і прорвалися вперед на 2,5 кілометра. Українські сили розпочали велику механізовану контрнаступальну операцію.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Сил оборони України закріплюються на досягнутих позиціях, розповів Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом. На Бахмутському напрямку сили оборони України тримають ініціативу, тиснуть на ворога, потроху звільняють українську землю, підкреслив Череватий.

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