ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: армія вичищає територію

Згодом сили оборони України повинні без загроз для життя воїнів зайняти позиції на лівому березі Херсонської області, сказала Наталія Гуменюк.

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ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу з окупантами РФ на лівобережжі Херсонщини - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: 14-та ОМБр, УНІАН

Збройні сили України на лівобережжі Херсонської області ведуть контрбатарейну боротьбу з окупантами агресора Росії. ЗСУ працюють над тим, щоб зачистити територію, щоб згодом війська змогли безпечно зайняти звільнені позиції. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона прокоментувала відомості про те, що ЗСУ нібито закріпилися на лівому березі Херсонщини.

За словами спікерки Південного угруповання військ, там зараз ведеться контрбатарейна боротьба і робити будь-які заяви поки зарано.

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"Ми б теж дуже хотіли там закріпитися і відчувати себе потужно. Насправді зараз йде контрбатарейна боротьба, і такі повідомлення, які біжать попереду наших сил на лівий берег, нам дуже шкодять", - зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що зараз ЗСУ намагаються "вичистити ту територію, яка потім може бути освоєна Силами оборони без загрози для життя воїнів, які ці позиції будуть займати" і закликала дочекатися заяв військових за фактом вже виконаної роботи.

Нагадаємо, представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович раніше заявив, що ЗСУ підуть у контрнаступ у Херсонській області. За його словами, війська проводять комплексну підготовку до операції у вигляді розвідки і нанесення ударів на всю глибину "оборони" ворога.

Крім того, партизани Атеш атакували війська РФ на Херсонщині. Зокрема, на окупованій частині регіону підірвали на стоянці 2 вантажні автомобілі загарбників та ліквідували 6 російських військових.

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