"Щотижня звільняються кілометри": ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом - Череватий

На Бахмутському напрямку Сили оборони України тримають ініціативу, давлять на ворога, потроху звільняють українську землю, підкреслив Череватий.

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ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, facebook/sergij.cerevatij

Збройні сили України тримають ініціативу на Бахмутському напрямку, звільняючи щотижня кілометри українських територій. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони України тримають ініціативу, давлять на ворога, потроху звільняють українську землю метр за метром, щодня – сотні метрів, щотижня – кілометри, прийде час – це будуть і десятки кілометрів", - розповів Череватий.

За його словами, окупанти відчайдушно чинять супротив. Лише цієї доби загарбники 493 рази накрили українські позиції різними типами і калібрами артилерії.

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"Сім боєзіткнень відбулося, два авіаудари. В ході боєзіткнень 94 окупантів знищено, 152 зазнали поранення, знищено суттєво військову техніку ворога: танк, три бойові машини піхоти, дві 203-мм САУ "Піон", три гармати, ЗРК "Бук", а також безпілотник "Орлан 10", п'ять автомобілів і один пункт управління БПЛА", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Крім того, як підкреслив Череватий, на Лимансько-Куп'янському напрямку ситуація більш напружена, ворог намагається прорвати оборону українських захисників.

"Ворог уже тривалий час намагається там прорвати нашу оборону, і в останній тиждень знову спричинив ескалацію, сподіваючись, що прорве нашу оборону і вийде на річку Оскіл. По-друге, зможе відволікти сили і засоби нашого угруповання від поступального, але невпинного руху на Бахмутському напрямку. Ця доба теж була дуже активна – 663 рази ворог бив по нас усіма видами артилерії", - розповів речник.

Він повідомив, що 108 окупантів на цьому напрямку було знищено, 185 зазнали поранень. Крім того, знищено ворожий танк, два БМП, бойову ремонтно-евакуаційну машину, легкий броньований тягач, самохідний міномет "Тюльпан", а також безпілотник та склад з боєприпасами.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Окрім того, внаслідок потужного удару ЗСУ окупантів вибили з позицій під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, ЗСУ ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. "На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив речник Генштабу.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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