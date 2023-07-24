Готують відповідь за варварські удари РФ: Зеленський скликав на Ставку командирів ЗСУ

Як пише президент Зеленський, були заслухані доповіді головкому Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського і начальника ГУР Буданова.

https://glavred.net/ukraine/gotovyat-otvet-za-varvarskie-udary-rf-zelenskiy-sozval-na-stavku-komandirov-vsu-10488040.html Посилання скопійоване

Президент Зеленський розповів про чергове засідання Ставки / колаж Главред, фото УНІАН та 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У понеділок, 24 червня 2023 року, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандування. Про це український лідер написав на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Три основні питання сьогоднішньої Ставки. Перший: актуальна ситуація і планування наших наступальних і оборонних дій. Другий: наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третій: розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор". Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, начальника ГУР Буданова і віце-прем'єра Кубракова. Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - написав президент.

Зернова угода

Спікер диктатора Кремля Дмитро Пєсков 17 липня заявив, що агресор Росія вийшла із зернової угоди. За його словами, Москва повернеться до домовленостей після того, як нібито "будуть виконані певні умови".

відео дня

Президент Володимир Зеленський відреагував на вихід Росії із зернової угоди і сказав, що Україна готова продовжити ініціативу, потрібна згода Туреччини і ООН як ключових партнерів в рамках даної домовленості.

"У нас з ними (з Москвою, - Главред) не було ніяких домовленостей. Навіть без РФ потрібно робити все, щоб ми могли використовувати цей Чорноморський коридор. Ми не боїмося", - процитував президента прессекретар Сергій Нікіфоров.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що Путін погодився на продовження зернової угоди. Ердоган планує обговорити питання з ним у серпні.

Інші новини: