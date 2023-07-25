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ЗСУ "передали привіт": в окупованій Каховці вранці пролунала серія вибухів

Альона Вороніна
25 липня 2023, 08:18 оновлено 25 липня, 08:22
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У місті пролунало не менше 30 вибухів. В окупантів скаржаться на втрати.
Каховка, взрыв
В окупованій Каховці вранці пролунала серія вибухів/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області вранці у вівторок, 25 липня, пролунала серія вибухів.

Вибухи лунали три десятки разів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Каховка. ЗСУ точно передали окупанту доброго ранку не менше 30 разів. Загарбники скаржаться, що зазнали значних втрат", – зазначається у повідомленні.

відео дня

"Прильоти" по Каховці визнали також у російських пропагандистських Telegram-каналах.

Також у соцмережах з’явилося відео, на якому чути гучні звуки від вибухів у ранковому місті.

Деталі щодо "прильотів" по російських загарбниках в окупованій Каховці поки що невідомі.

Взрывы в Каховке
Вибухи у Каховці/ скрін

Дивіться відео, як у тимчасово окупованій Каховці лунали вибухи:

Вибухи на окупованих територіях

22 липня в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух Кримським мостом. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя. Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок успішно завданого удару Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.

У ніч на 24 липня у 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи. Голосно у Криму було приблизно в один і той же час в різних містах – після 1:30. Після цього стало відомо, що три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що могли знищити вибухи в Криму у ніч на 24 липня. Вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму, які сталися у ніч на понеділок, 24 липня, могли знищити партію надзвукових ракет П-800 "Онікс" країни-агресорки Росії. Саме такими ракетами російська окупаційна армія уже кілька днів поспіль б'є по Одесі та Миколаєву.

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