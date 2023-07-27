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На Запоріжжі ЗСУ зім'яли оборону РФ і прорвалися вперед на 2,5 кілометра – ISW

Олексій Тесля
27 липня 2023, 08:06 оновлено 27 липня, 09:47
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Українські сили розпочали велику механізовану контрнаступальну операцію.
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ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Підрозділи Збройних сил України 26 липня розпочали значну контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області в районі Роботине (за 10 км на південь від Оріхова).

Сили оборони зуміли прорвати окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту, при цьому просунувшись від нього на 2,5 км на схід, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"26 липня українські сили почали велику механізовану контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області і, схоже, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова", — сказано у зведенні.

відео дня

Повідомляється, що міноборони Росії і кілька відомих військових блогерів, стверджували про інтенсивний фронтовий наступ на Роботине українських військ і прорив російських оборонних позицій на північний схід від населеного пункту.

Подробиці просування ЗСУ біля Роботине

"Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили, ймовірно, просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботине під час атаки, перш ніж російські сили застосували стандартну тактику еластичної оборони і кілька відкинули українські війська назад, хоча і не повністю на вихідні позиції", — відзначають в ISW.

Як повідомляють аналітики, російські джерела розходяться в оцінках за масштабом атаки і кількістю втрат з боку українських сил.

"На кадрах з геолокацією від 27 липня видно дві українські бойові машини піхоти Bradley і танк Т-72, або виведені з ладу, або кинуті приблизно в 2,5 км на схід від Роботине, який знаходиться приблизно в 2,5 км на південь від нинішньої лінії фронту", — сказано в зведенні.

Відзначається, що точка знаходиться за найбільш передовими заздалегідь підготовленими оборонними укріпленнями РФ в цьому районі, що в свою чергу вказує на те, що "українським силам вдалося прорватися і прорвати тактично складні оборонні позиції".

Аналітики припускають, що лінії оборони, що проходять далі на південь від Роботине, ймовірно, менш добре укомплектовані, ніж передові позиції, враховуючи, що російським військам, швидше за все довелося залучити значну частину наявних сил для укомплектування першої лінії оборонних позицій на півночі і сході населеного пункту.

"Російські мілблогери і неназвані офіційні особи Пентагону додатково відзначили, що українські підрозділи, які брали участь в атаці 26 липня, є резервними, що належать до старших і більш відомих українських бригад", — йдеться у зведенні.

Як вважають в ISW, "додавання свіжих українських резервів, разом з геометрією російських оборонних ліній і ймовірним погіршенням загального стану російських сил в цьому районі може дозволити Україні почати більш успішне просування на південь від Орєхова в найближчі тижні".

Західні та українські офіційні особи припустили, що бойові дії у Роботине знаменують перелом у контрнаступальних зусиллях України.

На думку західних військових аналітиків, дії навколо Роботине, швидше за все є початком "основного удару", який українські сили могли б здійснити, а не його підсумком.

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Карта бойових дій / understandingwar.org

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Сил оборони України закріплюються на досягнутих позиціях, розповів Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом. На Бахмутському напрямку сили оборони України тримають ініціативу, тиснуть на ворога, потроху звільняють українську землю, підкреслив Череватий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким: в ISW назвали три причини. Українське командування оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок більш повільного просування.

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