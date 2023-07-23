Початок контрнаступу ЗСУ сильно затримався: Зеленський відкрито назвав причину

Українські військові не можуть показати швидкі результати контрнаступу через те, що ворог зміг підготуватися до атаки.

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ЗСУ пішли в контрнаступ пізніше, ніж планувалося / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Офіс президента

Українські військові пішли в контрнаступ пізніше, ніж планувалося. Спочатку ЗСУ повинні були почати потужні атаки навесні цього року. У цьому зізнався президент України Володимир Зеленський в ефірі CNN, повідомляє politico.

Захисники України не змогли піти навесні в контрнаступ через брак боєприпасів і техніки.

"У нас були плани розпочати це навесні. Але ми цього не зробили, тому що, відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєнь і не вистачало бригад, належним чином навчених цій зброї, тим більше, що навчальні місії проводилися за межами України. Але все-таки ми почали. І це важливо", - сказав Зеленський.

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Президент усвідомлює, що росіяни використали цю затримку на свою користь. Вони встигли замінувати прифронтові території, що зараз і є причиною повільного прориву. Також ворог побудував кілька ліній оборони.

Водночас українське командування намагається зробити все грамотно, щоб зменшити втрати в лавах ЗСУ.

"Так, Я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні цієї перемоги. Тому не кидайте людей під танки буквально. Давайте планувати наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики, наша розвідка", - додав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

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