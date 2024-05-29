ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська змогли успішно просунутись на північний схід від Липців і на північ від Харкова.

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ЗСУ успішно просунулись на півночі Харківської області / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада

Сили оборони України провели успішну контратаку на півночі Харківської області та захопили позиції ворога у напрямку Липців. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Геолокаційні кадри від 28 травня показують, що ЗСУ відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук'янців (на північний схід від Липців і на північ від Харкова)", - зазначають аналітики.

Крім того, за даними українських та російських джерел, ворог здійснює наступальні операції в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ.

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За даними "російських воєнкорів" російські окупанти нібито змогли просунутись на 200 метрів у напрямку Липців та витіснити українських військових з позицій поблизу біля стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська, однак в ISW немає візуальних підтверджень щодо дій росіян в цих районах.

Інфографіка: understandingwar.org

За даними Генерального штабу ЗСУ тривають активні бойові дії західніше Вовчанська, поблизу населеного пункту Стариці та на північний схід від міста біля Тихого.

Водночас російські війська завдають потужних ударів по Вовчанську із застосуванням термобаричних артилерійських систем ТОС-2, повідомив речник угрупування військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин.

В ISW додають, що росіяни завдають постійних ударів по інфраструктурі Вовчанська плануючими авіабомбами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти не досягли своїх цілей, поставлених на початку активних бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ не є наступом на Харків. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найбільшою проблемою для Сил оборони України є активне застосування російськими окупантами коригованих авіаційних бомб на полі бою.

Російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек" для ударів по місту Вовчанськ у Харківській області. Водночас окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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