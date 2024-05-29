УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW

Юрій Берендій
29 травня 2024, 08:26
182
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська змогли успішно просунутись на північний схід від Липців і на північ від Харкова.
ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW
ЗСУ успішно просунулись на півночі Харківської області / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада

Сили оборони України провели успішну контратаку на півночі Харківської області та захопили позиції ворога у напрямку Липців. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Геолокаційні кадри від 28 травня показують, що ЗСУ відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук'янців (на північний схід від Липців і на північ від Харкова)", - зазначають аналітики.

Крім того, за даними українських та російських джерел, ворог здійснює наступальні операції в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ.

відео дня

За даними "російських воєнкорів" російські окупанти нібито змогли просунутись на 200 метрів у напрямку Липців та витіснити українських військових з позицій поблизу біля стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська, однак в ISW немає візуальних підтверджень щодо дій росіян в цих районах.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW
Інфографіка: understandingwar.org

За даними Генерального штабу ЗСУ тривають активні бойові дії західніше Вовчанська, поблизу населеного пункту Стариці та на північний схід від міста біля Тихого.

Водночас російські війська завдають потужних ударів по Вовчанську із застосуванням термобаричних артилерійських систем ТОС-2, повідомив речник угрупування військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин.

В ISW додають, що росіяни завдають постійних ударів по інфраструктурі Вовчанська плануючими авіабомбами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти не досягли своїх цілей, поставлених на початку активних бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ не є наступом на Харків. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найбільшою проблемою для Сил оборони України є активне застосування російськими окупантами коригованих авіаційних бомб на полі бою.

Російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек" для ударів по місту Вовчанськ у Харківській області. Водночас окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова
Реклама

Головне за день

США братимуть участь в Саміті миру щодо України: в Білому домі розкрили деталі

США братимуть участь в Саміті миру щодо України: в Білому домі розкрили деталі

09:01 Світ
Україні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – Снєгирьов

Україні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – Снєгирьов

09:00 Інтерв'ю
ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW

08:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: “Ви за попередні не відсиділи” 26930

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: "Ви за попередні не відсиділи"

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100% 16798

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100%

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося 15583

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара 10827

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Останні новини

09:13

Москва клянчить зброю в Судану: демілітаризація йде за планом

09:01

США братимуть участь в Саміті миру щодо України: в Білому домі розкрили деталі

09:00

Україні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – СнєгирьовВідео

08:47

Гороскоп на завтра 30 травня: Близнюкам - неочікувана подія, Леви - балуйте себе

08:45

Наступ РФ на Суми: експерт оцінив, чи достатньо в окупантів сил для атаки

Зміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - КлименкоЗміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - Клименко
08:26

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW

07:57

Як Трінчер і Волошин: Маша Єфросиніна з чоловіком оголосять про розлучення - ЗМІ

07:35

Церковне свято 30 травня: що заборонено робити на преподобного Ісаакія

07:31

Трамп заявив, що у відповідь на вторгнення РФ в Україну він би розбомбив Москву - WP

Реклама
06:48

Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

06:01

Важливий пазл у загальну систему нашої безпекиПогляд

05:54

Коли краще поливати розсаду, щоб отримати багатий врожай: вранці чи ввечері

05:25

Україна має відповідну зброю: в США розповіли, як зупинити російські КАБи

04:50

"Нелегітимність" Зеленського: політолог пояснив сенс "наїзду" Путіна

04:15

"Не хочу просто чекати": Селін Діон розповіла, як бореться з важкою хворобою

03:45

"Зупинити це неможливо": полковник ЗСУ сказав, яке рішення Китаю може нашкодити Україні

03:00

"Друзями нам не бути": Ілона Гвоздьова висловилася про Володимира Остапчука

02:40

"У мене не було вибору": Ніно Катамадзе зізналася, що змусило її співати в РФ

02:20

Пік дефіциту в енергосистемі: в Укренерго розповіли, коли і до чого готуватись

01:28

Експерт відповів, чи здатна РФ воювати на два фронти

Реклама
28 травня, вівторок
23:54

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:50

Kola розповіла, як планує заводити дітей у шлюбі на відстані

23:41

Складна загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть помилку за 5 секунд

23:26

Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

23:11

Мала жалюгідний вигляд: путіністка Аллегрова зганьбилася під час шоу

23:05

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:04

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:02

Онук Алли Пугачової обламав росіян і показав своїх друзів - причина

22:48

Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги: "Не можемо приховувати"Відео

22:44

Де Україні знайти 20 батарей Patriot?Погляд

22:37

Не Почаївська і не Києво-Печерська: яка лавра найстаріша в Україні - Акім ГалімовВідео

22:06

"Чоловік-олень Валерії": путініст Йосип Пригожин зганьбився на всю РФ

22:04

Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в "Укренерго" відповіли

21:57

"Пощастило, що була пристебнута": популярна українська співачка потрапила в ДТП

21:42

Була з супроводом: Кейт Міддлтон уперше за півроку з'явилася на людях

21:32

Як приготувати наливку зі смородини: що робити, щоб отримати смачний і солодкий напій

21:17

Вибухи в Підмосков'ї: російська ППО переплутала цілі і влупила по своїх - ЗМІ

21:11

Україна повинна відповідати: Макрон закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

20:56

127 млн євро та боєприпаси: Україна та Португалія підписали безпекову угоду

20:24

Важкі бої на Харківщині: РФ націлилася на оточення стратегічного міста - ЗСУ

Реклама
20:04

"Гнівні дзвінки" до Києва: США і Німеччина погрожували Україні через удари по РФ

19:32

ATACMS "закосили" ГРУшників і техніку: подробиці ударів по росіянах в Луганську

19:03

Саміт у Швейцарії: в чому полягає складна дипломатична граПогляд

18:47

Стягують ще 300 тисяч солдатів: РФ хоче відкрити новий фронт в Україні - Умєров

18:45

Як зрозуміти, що це був віщий сон: що робити з трактуванням сновидінь

18:36

ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ

18:23

Путін розкудахтався: погрожує НАТО піти далі ХарковаВідео

18:15

Будуть зливи, грози та сильні шквали: Україну ннайближчим часом накриє шторм

18:07

Неймовірний результат: чоловік показав як виростити кущ малини з ягодиВідео

17:56

Помер легендарний журналіст і засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр МартиненкоВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти