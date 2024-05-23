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"Не наступ на Харків": в ГУР назвали справжню ціль операції РФ на Харківщині

Юрій Берендій
23 травня 2024, 13:39
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За даними ГУР, російські окупанти зібрали на північному кордоні України угрупування військ кількістю понад 50 тисяч військовослужбовців.
'Не наступ на Харків': в ГУР назвали справжню ціль операції РФ на Харківщині
В ГУР прокоментували бої на півночі Харківської області / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, deepstatemap

Російські окупанти наразі не досягли цілей, які були поставлені під час початку активних бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ наразі не є наступом ворога на Харків. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Ми не будемо зараз повністю давати наші оцінки й інформацію цього, бо це допоможе ворогу, зокрема, реагувати і скореговувати свої дії. Але можемо констатувати, що те, що він планував, не досяг навіть і близько. Завдяки, насамперед, звичайно, діям українських Сил безпеки і оборони", - зазначив Юсов.

Відповідаючи на запитання щодо сил ворога на північному напрямку, представник ГУР зазначив, що загалом на північному кордоні РФ сконцентрувала угруповання військ чисельністю понад 50 тисяч осіб.

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Щодо можливих планів щодо Харкова, Юсов заявив, що наразі спостерігається прикордонна операція, "і те, що це відбувається - це не наступ на Харків".

На запитання про можливий наступ на Суми, він відповів, що у разі наявності причин для занепокоєння про це обов'язково буде офіційно повідомлено.

"Ситуація там добре відома, і плани і ресурси ворога – також", - зазначив представник ГУР.

Юсов заявив, що росіян на полі бою і в тилу справді деморалізує величезна кількість знищеного особового складу і техніки, видимі наслідки вибухів, а також присутність російських військових українському полоні.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що російська окупаційна армія розпочала обмежені наступальні дії на Харківському напрямку раніше, ніж планувалося, через виділення допомоги від США для України.

Наступ російських військ на Харківщині, що розпочався 10 травня 2024 року є лише першою хвилею ворожої атаки. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, ситуація у місті Віовчаньск на харківщині залишається складною. Як наголошує військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов контроль над позиціями в місті часто переходить "із рук в руки".

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війна в Україні новини Харкова ГУР Андрій Юсов
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