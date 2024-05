Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

Російські обстріли Харкова, які стали все частішими, спрямовані на примушення місцевих жителів залишити свої домівки і втекти з міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Харків постійно зазнавав обстрілів з боку Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення, але в останні місяці їхня інтенсивність значно зросла. При цьому змінилися цілі обстрілів – тепер їхні удари спрямовані на парки, будівлі та інші місця масового перебування людей.

Яскравим прикладом цього є 25 травня, коли противник чотири рази здійснював скидання керованими авіаційними бомбами та фугасними авіаційними бомбами різних модифікацій, здійснював ракетні удари по цивільних об’єктах міста.

Спочатку був ракетний удар із застосуванням ракет "Іскандер-М" та ракет систем ППО С-300/С-400 по ліцею, потім удар двома високоточними плануючими керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", і ще один удар неідентифікованими боєприпасами по Центральному парку Харкова. Ввечері того ж дня стався приліт у житловому районі в центрі міста.

Аналітики ISW вважають, що однією з основних цілей цих жахливих атак є змушення місцевого населення покинути місто.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що окупанти обстрілюють місто з безпечних районів на території РФ, оскільки там їх не досягне українська ППО. Країни Заходу заборонили використовувати своє озброєння для ударів по військовим об'єктам та в повітряному просторі агресора, тому ворог використовує цю вразливість для проведення своїх терористичних атак.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.