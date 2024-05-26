УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

Юрій Берендій
26 травня 2024, 09:27
121
Аналітики ISW наголошують, що росіяни будуть продовжувати масовані удари по Харкову, поки діє заборона для України на удари по Росії західною зброєю.
Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову
В США розповіли, скільки триватиме російський терор Харкова / Фото: Офіційний телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Російські обстріли Харкова, які стали все частішими, спрямовані на примушення місцевих жителів залишити свої домівки і втекти з міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Харків постійно зазнавав обстрілів з боку Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення, але в останні місяці їхня інтенсивність значно зросла. При цьому змінилися цілі обстрілів – тепер їхні удари спрямовані на парки, будівлі та інші місця масового перебування людей.

Яскравим прикладом цього є 25 травня, коли противник чотири рази здійснював скидання керованими авіаційними бомбами та фугасними авіаційними бомбами різних модифікацій, здійснював ракетні удари по цивільних об’єктах міста.

відео дня

Спочатку був ракетний удар із застосуванням ракет "Іскандер-М" та ракет систем ППО С-300/С-400 по ліцею, потім удар двома високоточними плануючими керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", і ще один удар неідентифікованими боєприпасами по Центральному парку Харкова. Ввечері того ж дня стався приліт у житловому районі в центрі міста.

Аналітики ISW вважають, що однією з основних цілей цих жахливих атак є змушення місцевого населення покинути місто.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що окупанти обстрілюють місто з безпечних районів на території РФ, оскільки там їх не досягне українська ППО. Країни Заходу заборонили використовувати своє озброєння для ударів по військовим об'єктам та в повітряному просторі агресора, тому ворог використовує цю вразливість для проведення своїх терористичних атак.

"Російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", – зазначається у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Обстріл Харкова 25 травня 2024 року - удар по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 травня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив обстріли цивільних торговельних об'єктів у Харкові. В результаті "прильоту" була зафіксована пожежа.

25 травня Росія 4 рази атакували Харків з повітря. Внаслідок 4-го удару по місту зафіксовано вибухи поряд із житловою забудовою у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей навмисний удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру в Харкові.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область
Реклама

Головне за день

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

09:27 Україна
РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

08:45 Україна
Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

07:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянки 4543

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянки

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться 3992

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні 2889

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна 2825

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

Останні новини

09:27

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

09:23

Гороскоп на завтра 27 травня: Ракам - пригоди, Рибам - важливий дзвінок, який стане у нагоді

09:21

"Гарний хлопчик": Іван Дорн потрапив у черговий скандал із російською мовоюВідео

08:45

РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

08:28

Оновлення даних у ТЦК: коли і за що може затримати поліція - пояснення юриста

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
07:52

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

06:48

Путін може готувати атаку на одну з країн НАТОПогляд

05:53

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

04:10

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

Реклама
03:37

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:30

Потрібен лише один продукт: 4 кроки, щоб відбілити одяг від жовтизни

02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВідео

25 травня, субота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

22:40

Неможливість переговорів з ПутінимПогляд

Реклама
22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВідео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВідео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло українцям 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВідео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВідео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВідео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

Реклама
15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВідео

14:49

"8 росіян до 1 українця": Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

14:18

"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

14:17

Позбавить від хвороб і подовжить молодість: що можна зробити з пелюсток півонії

14:09

В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

13:58

В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

13:47

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

13:46

Церковне свято 26 травня: що категорично заборонено робити у цей день

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти