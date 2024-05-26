Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

Аналітики ISW наголошують, що росіяни будуть продовжувати масовані удари по Харкову, поки діє заборона для України на удари по Росії західною зброєю.

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В США розповіли, скільки триватиме російський терор Харкова / Фото: Офіційний телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Російські обстріли Харкова, які стали все частішими, спрямовані на примушення місцевих жителів залишити свої домівки і втекти з міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Харків постійно зазнавав обстрілів з боку Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення, але в останні місяці їхня інтенсивність значно зросла. При цьому змінилися цілі обстрілів – тепер їхні удари спрямовані на парки, будівлі та інші місця масового перебування людей.

Яскравим прикладом цього є 25 травня, коли противник чотири рази здійснював скидання керованими авіаційними бомбами та фугасними авіаційними бомбами різних модифікацій, здійснював ракетні удари по цивільних об’єктах міста.

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Спочатку був ракетний удар із застосуванням ракет "Іскандер-М" та ракет систем ППО С-300/С-400 по ліцею, потім удар двома високоточними плануючими керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", і ще один удар неідентифікованими боєприпасами по Центральному парку Харкова. Ввечері того ж дня стався приліт у житловому районі в центрі міста.

Аналітики ISW вважають, що однією з основних цілей цих жахливих атак є змушення місцевого населення покинути місто.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що окупанти обстрілюють місто з безпечних районів на території РФ, оскільки там їх не досягне українська ППО. Країни Заходу заборонили використовувати своє озброєння для ударів по військовим об'єктам та в повітряному просторі агресора, тому ворог використовує цю вразливість для проведення своїх терористичних атак.

"Російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", – зазначається у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Обстріл Харкова 25 травня 2024 року - удар по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 травня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив обстріли цивільних торговельних об'єктів у Харкові. В результаті "прильоту" була зафіксована пожежа.

25 травня Росія 4 рази атакували Харків з повітря. Внаслідок 4-го удару по місту зафіксовано вибухи поряд із житловою забудовою у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей навмисний удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру в Харкові.

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