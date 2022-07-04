ЗСУ відбили ворожий штурм і відкинули окупантів на трьох напрямках

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках / Штаб ОСС

Бійці Збройних сил України змусили російських окупантів відійти після невдалого наступу противника в напрямку Вуглегірської ТЕС, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як йдеться у зведенні, опублікованому в Facebook, штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни також успішно відбили, противник відійшов.

"На Краматорському напрямку агресор обстрілював з танків і ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки. Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили", - повідомили в ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовані ворожі обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини. Українські захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм на околицях Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому і Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційного удару в районі Тернівки.

На Слов'янському напрямку противник робить спроби поліпшити тактичне становище своїх підрозділів. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного.

Також російські окупанти продовжують артилерійські обстріли Харкова і населених пунктів на північ, північний схід і схід від нього. Противник завдав авіаударів неподалік від Петрівки. Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій у напрямку Соснівки.

"Намагаючись хоч якось перешкодити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог Дистанційно минув місцевість недалеко від Черкаських Тишок. На напрямку йде контрбатарейна боротьба", - додали в Генштабі.

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Нагадаємо, вранці 3 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновані повністю.

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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