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Грандіозний вибух: ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасів

2 липня 2022, 12:27

Відео сильного вибуху і горіння оприлюднили українські військові.

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов
ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасів/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Також захисники України оприлюднили відео, на якому видно, як вибухає і горить ворожий склад.

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", – зазначається у підписі до кадрів.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив у Telegram, що склад боєприпасів загарбників був знищений під окупованою Попасною.

Він зазначив, що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що Збройні сили України успішно використовують ракетні системи залпового вогню HIMARS в боях з військами Росії. У США зазначили, що планують дати Україні ще більше боєприпасів для РСЗВ і шукають можливості для постачання інших озброєнь.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України збільшується кількість збройних сутичок між російськими військовими. Зокрема, поблизу окупованого міста Токмак між російськими військовослужбовцями виник словесний конфлікт, що переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинуло 4 і отримали поранення близько 10 окупантів.

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