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Битву за Донбас не закінчено, Україна накопичить важку зброю і звільнить свої землі - Міноборони

3 липня 2022, 15:45

Можливе захоплення Росією Луганської області не змінить планів Збройних сил України, сказав Юрій Сак.

ЗСУ війська РФ
Під контролем ЗСУ залишаються великі міста Донецької області - Міноборони / Колаж УНІАН, Reuters

Битва за Донбас триватиме навіть у тому випадку, якщо Росії вдасться повністю захопити Луганську область. Є й інші великі міста у Донецькій області, які знаходяться під контролем сил оборони України. ЗСУ накопичать потрібну кількість важких озброєнь, що посприяє звільненню окупованих росіянами українських територій. Про це заявив радник міністра оборони Юрій Сак.

У інтерв'ю BBC він розповів про те, що якщо російські окупаційні війська захоплять Луганську область, все одно залишаться великі міста у Донецькій області, які контролюють ЗСУ.

читайте такожВійна навряд чи триватиме більше року: або Україна виб'є війська РФ, або буде глухий кут – Al Jazeera"Це міста, які протягом останніх декількох днів були об'єктами важких ракетних атак, артилерійських обстрілів. Але битва за Донбас ще не закінчена", - зазначив Сак.

Також він додав, що Україна отримує підтримку від Заходу і сподівається на продовження допомоги. Київ накопичить достатньо зброї, після чого звільнить окуповані Росією українські території.

"Україна, врешті-решт, накопичить достатню кількість важкої артилерії та інших видів зброї, що дозволить нам звільнити наші землі", - підкреслив Юрій Сак.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка постачань зброї від Заходу пов'язана з її дефіцитом на складах. Йде їх поповнення потрібним для контрнаступу ЗСУ озброєнням. Як тільки зброя опиниться на складах, вона надійде Києву протягом одного або декількох місяців.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що є небезпека переходу війни в Україні в затяжний конфлікт. За його словами, Путін має намір використовувати такий варіант розвитку подій, щоб блокувати прагнення Києва до НАТО і ЄС, а також перешкодити післявоєнному відновленню держави.

На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін має намір шукати посилення для війни проти України. Ймовірно, Путін чинитиме тиск на Білорусь та інші країни ОДКБ, щоб вони надали йому війська або техніку для захоплення України.

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