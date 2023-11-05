ЗСУ відбили "м'ясні штурми" РФ і "покришили" сотні росіян разом з технікою

За минулу добу ворог завдав вісім авіаційних ударів та 26 артобстрілів на Таврійському напрямку.

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ЗСУ б'ють ворога на фронті / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

На Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав вісім авіаційних ударів і 26 артобстрілів, при цьому сталося 42 бойових зіткнення, більшість з яких — біля Мар'їнки, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Ворог продовжує тактику "м'ясних штурмів" і береже свою техніку. Про це повідомляє АрміяInform.

"В цілому в зоні відповідальності нашого угруповання окупанти втратили 413 осіб, 1 окупант здався в полон", - йдеться в повідомленні. відео дня

Також Сили оборони знищили 12 одиниць військової техніки ворога. Зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистеми;

3 БПЛА;

2 автомобілі;

3 склади боєприпасів.

Ситуація на фронті:

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Бахмутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ націлилися на звільнення ключового міста. На думку Романа Світана, у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра.

Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

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