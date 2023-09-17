Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак – розвідка Британії

Російська окупаційна армія укріплює оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.
Окуповане місто розташоване всього за 6 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Довкола Токмака загарбники встановлюють додаткові блокпости і протитанкові укріплення. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у своєму зведенні.
Також зазначається, що окупанти риють окопи у районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.
"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – вважає британська розвідка.
У розвідці Великої Британії кажуть, що таке укріплення оборони міста може свідчити, що країна-агресорка Росія усе більш занепокоєна тим, що українські військові здійснили тактичне проникнення через першу лінію оборони загарбників на півночі Запорізької області. Перша лінія оборони окупантів була основною.
Війна в Україні
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що пріоритетом для РФ є Запорізький напрямок, туди перекидають елітні війська. Окупанти передислокували частину елітних формувань з-під Бахмута у Запорізьку область, тому що злякалися просування українських військових на цьому напрямку.
ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботино, окупантам не вистачає сил. Військам агресора Росії не вистачає сил і засобів для підтримки своєї "оборонної" лінії на півдні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, окупанти атакували Харків у ніч на неділю, 17 вересня. 4 ракети С-300 влучили в цивільне підприємство. Після влучання ракет у будівлі підприємства розгорілася пожежа, повідомляє голова ОВА.
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