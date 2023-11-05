ЗСУ націлилися на звільнення ключового міста: Світан назвав напрямок

На думку Романа Світана, у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра.

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Роман Світан спрогнозував розвиток ситуації на фронті / командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Після погіршення погодних умов на сході просування російських окупантів буде ускладнено, заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

"Рухатися буде неможливо. Тобто фронт на Донбасі завмре, його зупинить погода. А ми будемо рухатися на західному напрямку", - підкреслив він в інтерв'ю Obozrevatel.

Експерт говорить про те, що у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра і просування по лівому берегу в бік окупованого РФ Токмака Запорізької області на перетин залізниці.

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"В принципі це можливо і під час дощів, тому що підстильна поверхня там не така, як на Донбасі, там гусеничній техніці легко просуватися навіть в дощ", - не виключає він.

Водночас співрозмовник не виключає, що у разі надання Україні ATACMS та M26, по кожному об'єкту ворога на будь-якій окупованій території України може бути завдано удару.

"Так що ще до Нового року ми можемо побачити просування в бік залізниці, що йде на Токмак. Це основна лінія, по якій перекидається техніка. А вийшовши на залізницю, ми фактично зможемо встановити контроль над російським сухопутним коридором. Цього вже буде достатньо", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що Росія частково вивела війська з Токмака. На тлі наступу Сил оборони України в Запорізькій області російським окупантам доводиться проводити часткову евакуацію, сказав Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що ЗСУ можуть звільнити Токмак і вийти до Азовського моря. Від долі Токмака значною мірою залежить результат всієї нашої літньо-осінньої наступальної кампанії ЗСУ, вважає Євген Дикий.

Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

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