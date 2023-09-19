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РФ стягує війська до Токмака: у ЗСУ описали плани окупантів на півдні

Альона Вороніна
19 вересня 2023, 19:43 оновлено 19 вересня, 19:46
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Загарбники стягують побільше сил до окупованого Токмака, але поки що у них не готове ударне угруповання. Тим часом ЗСУ готуються до різних сценаріїв.
Украинские военные, российские военные
РФ боїться прориву і стягує до Токмака все, що може/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія намагається стягнути побільше сил до тимчасово окупованого міста Токмак у Запорізькій області. Загарбники стягують туди "все, що можуть", тому що відчувають небезпеку прориву.

Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. У той же час він зазначив, що поки що рано говорити про ударне угруповання загарбників, і додав, що українські розвідники стежать за розвитком подій.

"Готуємося до різного розвитку подій. Противник наразі намагається невеликими групами відбивати позиції, знайти якусь слабину, але наші воїни утримують укріплення на тих рубежах, які зайняли, і продовжують підготовку до подальших дій", – сказав Штупун.

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Він додав, що російські окупанти продовжують посилювати свою оборону, зокрема, вони будують додаткові укріплення і траншеї.

Ситуація на Таврійському напрямку

Олександр Штупун розповів про нинішню ситуацію на Таврійською напрямку. Він зазначив, що за минулу добу, 18 вересня, російські окупанти завдали 21 авіаудару, а також провели 19 бойових зіткнень і здійснили 819 обстрілів з танків та артилерії.

Загарбники здійснили понад 10 спроб атакувати позиції українських військових у районі Мар'їнки на Донеччині, але всі ці спроби були невдалими.

Також противник безуспішно намагався наступати в районі Роботиного у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачені позиції. Проте ці спроби теж закінчилися для окупантів провалом – вони отримали жорстку відсіч від захисників України. Наступальна операція українських військових продовжується, зазначив Штупун.

Він додав, що втрати ворога ростуть уже другу добу поспіль.

"Минулої доби (18 вересня – ред.) загальні втрати ворога на Таврійському напрямку становили 293 особи, в полон здалися 4 окупанти, знищено 47 одиниць військової техніки противника – 9 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 20 БПЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки. Знищено 4 склади БК і ще два "інші важливі об'єкти", – розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація у районі Токмака на Запоріжжі

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак. Загарбники укріплюють оборону стратегічно важливого окупованого міста. Противник встановлює додаткові блокпости та протитанкові укріплення і риє нові окопи.

Військовий експерт Денис Попович зазначав, що ЗСУ вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна" і близькі до прориву до узбережжя Азовського моря. За його словами, знищення Кримського мосту та переходу через Кримський перешийок дозволить ЗСУ влаштувати повну блокаду логістики ворога на півдні.

Також військовий експерт Владислав Селезньов розкрив, що задумали росіяни на Запоріжжі. Він зазначив, що РФ перемістила в район Токмака щонайменше 3 повітряно-десантні дивізії. За його словами, російське військо накопичує ресурси не лише для протидії контрнаступу, але і для власних майбутніх контратак. Ворог сподівається змінити ситуацію на цьому напрямі, "відсунувши" Сили оборони до села Роботине або навіть північніше.

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війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії Токмак
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