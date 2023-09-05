На Таврійському напрямку ЗСУ 'перемололи' сотню окупантів та склади боєприпасів

За добу Сили оборони таврійського напрямку виконали 1218 вогневих завдань по окупантам.

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ЗСУ атакують окупантів на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про роботу Сил оборони на Таврійському напрямку.

Як повідомив Тарнавський у своєму Telegram-каналі, що загалом, впродовж минулої доби ворог 13 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 788 обстрілів, завдав 1 ракетного та 24 авіаударів.

Відомо, що за добу артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога склали 172 особи (безповоротні - 63, поранені - 106, полон - 3). Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 2 ББМ, 7 артилерійські системи та міномети, 2 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки", - розкрив про успіхи ЗСУ Тарнавський.

Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління російських окупантів.

Контрнаступ армії України: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона". Українські сили просунулися до позицій, які знаходяться на схід від протитанкових ровів РФ, що є частиною тришарової оборони на захід від Вербового.

Полковник ЗСУ розповів, що росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів. Друга лінія російської оборони містить розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки у солдатів РФ було більше ніж рік, аби окопатися, вважає Олександр Штупун.

Розвідники ЗСУ розкрили, як пішли із засідки під Бахмутом. Група українських військових при цьому потрапила в засідку. Довелося застосовувати всі знання і кмітливість, щоб піти цілими.

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