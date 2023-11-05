ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах – ISW

Підрозділи Збройних сил України зуміли просунутися на південному фланзі Бахмута Донецької області.
Такий висновок міститься в аналізі ситуації на полі бою, проведеного Інститутом вивчення війни (ISW).
На підставі даних, опублікованих російськими військовими пропагандистами аналітики стверджують, що українські війська просунулися вздовж лінії лісу на північ від Кліщіївки і закріплюються в цьому районі.
У свою чергу окупаційні війська РФ продовжували наступ на північ і південь від Бахмута, але не домоглися будь-яких заявлених або підтверджених успіхів.
Як уточнювалося у зведенні українського Генштабу, російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки і зробили невдалі атаки поблизу Богданівки і Хромового.
Крім того, пропагандисти РФ також повідомляли про те, що війська окупантів почали наземну атаку в районі Берховського водосховища, але не просунулися далі.
За їхніми даними загарбники РФ діють на північному фланзі Бахмута, і стверджували, що елементи російського загону спецназу "Вікінг" ведуть бої на Бахмутському напрямку.
Ситуація під Бахмутом
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися біля Бахмута і Роботиного. Збройні Сили України просунулися в Донецькій і Запорізькій області і продовжують проводити наступальні операції проти російських загарбників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом, розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. За його словами, війська РФ щодня атакують українські позиції, намагаються зупинити просування ЗСУ в районі Бахмута, а в атаках задіють десантників і ув'язнених.
Як повідомлялося раніше, під Бахмутом ситуація залишається важкою. Російські окупанти наступають на флангах, важкі бої йдуть південніше міста.
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