Війська РФ охопив страх прориву ЗСУ: Британія дізналася про дії ворога біля Токмака

В окупаційних військах країни-агресора Російської Федерації розуміють, що сили оборони України все ближче просуваються до захопленого міста Токмак.

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Окупанти побоюються прориву ЗСУ до захопленого Токмака - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Окупаційні війська Росії будують і посилюють додаткові укріплення на доступах до захопленого Токмака Запорізької області. Ворожі військові вивозять звідти свої сім'ї і побоюються прориву ЗСУ до міста. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Як повідомляє розвідка Британії, її аналітики при вивченні ситуації процитували мера Мелітополя Івана Федорова, який сказав, що російські окупанти будують лінію "оборони" в районі Оріхового. У Новопрокопівці ворожі сили споруджують двоповерхові бункери з тунелями і траншеями.

Крім того, російські військові вивозять з Токмака свої сім'ї.

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"Росіяни у Токмаку будують додаткові фортифікації, траншеї зміцнюють бетоном. Також російські офіцери почали евакуювати з міста свої сім'ї. Спостерігаються фортифікації на південних підступах до Роботиного", - зазначили розвідники.

Аналітики вважають, що росіяни зводять бункери, щоб вистояти в умовах вогневого ураження ЗСУ, яке включає атаки безпілотниками. Бетонні укріплення вони заготовили на випадки поганої погоди.

Такі заходи свідчать про те, що окупанти побоюються прориву сил оборони України до Токмака.

"Ці укріплення і евакуація, ймовірно, відображають стурбованість Росії щодо подальшого прориву українських військ", - підкреслили в Міноборони Британії.

Ситуація в напрямку Токмака

Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і рухаються у бік захоплених Токмака і Мелітополя. На думку військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, на війська РФ у Токмаку чекає розвилка. Їм доведеться залишити місто в рамках "жесту доброї волі" або потрапити до оточення ЗСУ.

Розвідка Естонії розкрила плани Росії щодо окупованих Токмаку та Мелітополя. На думку командувача Центром військової розвідки Антса Ківісельга, росіяни зміцнюються біля Новопрокопівки і Вербового. Туди вони відправляють "елітні війська" для підготовки до "оборони" Токмака і недопущення прориву ЗСУ до Мелітополя.

Звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Згідно з аналізом експерта, для цього українським військам на Мелітопольському напрямку слід зруйнувати логістичний шлях до Токмака і взяти місто в напівоточення.

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