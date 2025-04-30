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Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

Віталій Кірсанов
30 квітня 2025, 00:36
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Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.
Армія РФ намагається форсувати річку Оскіл
Армія РФ намагається форсувати річку Оскіл / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Міноборони РФ

Коротко:

  • Противник активно застосовує артилерію і використовує дрони
  • Ворог у районі Вовчанська проводить бойові дії низької інтенсивності

Російські військові не полишають спроб форсувати річку Оскіл на Куп'янському напрямку і завдяки цьому розширити плацдарм на правобережжі Харківської області. Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Противник дійсно тривалий час уже намагається форсувати річку Оскіл. Ми це бачили ще з кінця минулого року - з Піщаного, Колесниківки, де були великі бронетанкові штурми. І так само зараз - це ті бойові дії, які відбуваються на північний схід від Куп'янська, де противник намагається форсувати сам Оскол і розширювати свій плацдарм на правому березі, райони Дворічної та Фіголівки зокрема", - розповів Музичук.

відео дня

За його словами, там українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

"І, звісно, це ті дії, які проводить противник в інженерному плані, намагаючись створювати передумови безпосередньо для того, щоб здійснювати такі спроби форсування річки і спроби накопичувати сили і засоби для їх переправи і проведення штурмів", - додав речник.

Загалом на Куп'янській ділянці фронту, якою опікуються підрозділи НГУ, щоденно фіксується від трьох до семи штурмів щодня. Противник активно застосовує артилерію та використовує дрони.

"І, звичайно, що зараз наші військовослужбовці відмічають, що це, в першу чергу, робота артилерії, і також застосування противником дронів, робота безпосередньо інженерних підрозділів, які мають на меті наводити понтонні переправи або інші, скажімо, інженерні заходи вживати для того, щоб переправляти або групи піхоти, або навіть іноді пробують техніку", - зазначив Музичук.

Представник Нацгвардії також додав, що війська РФ на північному прикордонні Харківської області, зокрема в районі Вовчанська, проводять бойові дії низької інтенсивності.

"У середньому це десь 4-5 атак на добу і більша їх кількість це безпосередньо в районі Вовчанська", - розповів він.

річка Оскіл
Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, 28 квітня російські ЗМІ заявили про нібито захоплення Кам'янки на Харківщині, однак у Силах оборони спростували це. Речник Віктор Трегубов зазначив, що українські позиції в селі залишаються, а заяви РФ - чергова брехня на тлі боїв у районі.

Також українські військові 412 полку Nemesis знищили переправу росіян через річку Жеребець поблизу Сватового. Вона була важливим логістичним вузлом для ворога на Харківському напрямку.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються протидіяти українським дронам, активно використовуючи мотоцикли, всюдиходи та інший легкий цивільний транспорт для штурмів уздовж фронту. За даними ISW, тільки на Покровському напрямку з 20 березня зафіксовано 13 таких моторизованих штурмів.

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