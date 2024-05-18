ЗСУ зупинили штурм РФ на Харківщині та перейшли в атаку: названо напрямок

Сили оборони продовжують зосереджувати головні зусилля на недопущенні просування російських окупантів.

https://glavred.net/ukraine/vsu-ostanovili-shturm-rf-na-harkovshchine-i-pereshli-v-ataku-nazvano-napravlenie-10566161.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces/10 армійський корпус, deepstatemap.live

За минулу добу на лінії фронту на сході та півдні України зафіксовано 116 бойових зіткнень, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загалом від початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім тривають, ідеться в повідомленні Генштабу в Telegram.

"Сили оборони продовжують зосереджувати головні зусилля на недопущенні просування російських окупантів у глибину нашої країни", - вказується в повідомленні.

відео дня

Ситуація на Харківському напрямку

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Від початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на українські позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягнув. Українські захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого.

"За поточну добу втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив - до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки", - зазначають у Генштабі.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку підрозділи українських військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Терни і мають частковий успіх в окремих районах.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський провів ставку, присвячену наступу РФ. Керівник держави разом із воєначальниками та урядовцями обговорив, зокрема, ситуацію з атаками країни-агресора РФ на півночі Харківщини, перспективи бойових дій та потенційні загрози на фронті.

Нагадаємо, на тлі наступу росіян в ОТОВ "Харків" змінили командувача. Новим командувачем став генерал Михайло Драпатій, який допоміг звільняти Херсонщину.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

/ Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред