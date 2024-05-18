ЗСУ зупинили штурм РФ на Харківщині та перейшли в атаку: названо напрямок

За минулу добу на лінії фронту на сході та півдні України зафіксовано 116 бойових зіткнень, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загалом від початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім тривають, ідеться в повідомленні Генштабу в Telegram.
"Сили оборони продовжують зосереджувати головні зусилля на недопущенні просування російських окупантів у глибину нашої країни", - вказується в повідомленні.
Ситуація на Харківському напрямку
На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Від початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на українські позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягнув. Українські захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого.
"За поточну добу втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив - до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки", - зазначають у Генштабі.
Ситуація на Куп'янському напрямку
На Куп'янському напрямку підрозділи українських військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Терни і мають частковий успіх в окремих районах.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський провів ставку, присвячену наступу РФ. Керівник держави разом із воєначальниками та урядовцями обговорив, зокрема, ситуацію з атаками країни-агресора РФ на півночі Харківщини, перспективи бойових дій та потенційні загрози на фронті.
Нагадаємо, на тлі наступу росіян в ОТОВ "Харків" змінили командувача. Новим командувачем став генерал Михайло Драпатій, який допоміг звільняти Херсонщину.
Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Читайте також:
- Що відбувається на Харківщині: генерал ЗСУ зробив заяву про ситуацію біля кордону
- РФ може оточити Харків: майор про загрозу удару 120-тисячного "кулака"
- "Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред