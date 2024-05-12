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"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

Олексій Тесля
12 травня 2024, 23:42
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Фортифікації на передньому краї споруджують виключно військові підрозділи, пояснив Олександр Яковець.
Фортифікація
У Міноборони розповіли про зведення фортифікацій / Колаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, Facebook/А.Коваля

Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України бригадний генерал Олександр Яковець прокоментував ситуацію навколо зведення фортифікаційних укріплень у Харківській області.

Найбільш облаштовані фортифікації, які включають залізобетонні споруди та приміщення для укриття і проживання військових, знаходяться на відстані 17-35 кілометрів від лінії фронту. Фортифікації на передньому плані споруджують виключно військові підрозділи, які утримують позиції, без залучення важкої техніки та цивільного персоналу через постійні обстріли, наголосив він в ефірі телемарафону.

За його словами, перший рубіж - це обладнані військовими укриття. Вони розташовані на відстані від півтора до п'яти-шести кілометрів від кордону з РФ залежно від умов місцевості, природних перешкод, панівних висот тощо.

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Український генерал пояснив, що другий рубіж можуть облаштовувати на відстані 15-17 кілометрів від лінії фронту, а найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на далекій відстані.

"І саме він в інженерному відношенні найбільш обладнаний - зі встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття та проживання особового складу", - уточнив він.

При цьому представник Міноборони прокоментував заяву командира взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 57-ї ОМПБ Дениса Ярославського про відсутність фортифікацій на кордоні в Харківській області.

"Інформаційні вкидання про можливість обладнати триповерхові бетонні споруди під вогневим впливом противника, м'яко кажучи, є абсурдними. І знецінюють ті зусилля, які сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал", - додав Яковець.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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