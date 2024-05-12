"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

Фортифікації на передньому краї споруджують виключно військові підрозділи, пояснив Олександр Яковець.

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У Міноборони розповіли про зведення фортифікацій / Колаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, Facebook/А.Коваля

Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України бригадний генерал Олександр Яковець прокоментував ситуацію навколо зведення фортифікаційних укріплень у Харківській області.

Найбільш облаштовані фортифікації, які включають залізобетонні споруди та приміщення для укриття і проживання військових, знаходяться на відстані 17-35 кілометрів від лінії фронту. Фортифікації на передньому плані споруджують виключно військові підрозділи, які утримують позиції, без залучення важкої техніки та цивільного персоналу через постійні обстріли, наголосив він в ефірі телемарафону.

За його словами, перший рубіж - це обладнані військовими укриття. Вони розташовані на відстані від півтора до п'яти-шести кілометрів від кордону з РФ залежно від умов місцевості, природних перешкод, панівних висот тощо.

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Український генерал пояснив, що другий рубіж можуть облаштовувати на відстані 15-17 кілометрів від лінії фронту, а найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на далекій відстані.

"І саме він в інженерному відношенні найбільш обладнаний - зі встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття та проживання особового складу", - уточнив він.

При цьому представник Міноборони прокоментував заяву командира взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 57-ї ОМПБ Дениса Ярославського про відсутність фортифікацій на кордоні в Харківській області.

"Інформаційні вкидання про можливість обладнати триповерхові бетонні споруди під вогневим впливом противника, м'яко кажучи, є абсурдними. І знецінюють ті зусилля, які сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал", - додав Яковець.

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