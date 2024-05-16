Наступ РФ у Харківській області та інші загрози на фронті: Зеленський провів ставку

Президент Володимир Зеленський у Харкові провів Ставку Верховного головнокомандувача у четвер, 16 травня.

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Зеленський у Харкові провів Ставку Верховного головнокомандувача / колаж Главред, фото УНІАН

Президент Володимир Зеленський у Харкові провів Ставку Верховного головнокомандувача у четвер, 16 травня 2024 року. Очільник держави разом із воєначальниками та урядовцями обговорив, зокрема, ситуацію з атаками країни-агресора РФ на півночі Харківщини, перспективи бойових дій та потенційні загрози на фронті, повідомляється на його офіційному Telegram-каналі.

"Ставка. Сьогодні - у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ЗСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТГ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців [...]. На сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - йдеться в тексті.

Як пише президент Зеленський, для високопосадовців і представників профільних структур було остаточно визначено план подальших дій на Харківщині

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"Керівники ГУР і СЗР доповіли про наміри окупанта, керівник СБУ - про контрдиверсійні заходи. Визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - підсумував він.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) - надзвичайний орган вищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Уранці 14 травня в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по місту двома КАБами. "Приліт" був у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.

Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.

Було пошкоджено 7 житлових будинків, школу, два гаражні кооперативи, цивільні автомобілі. Сукупно вибито 615 вікон.

Цього ж дня росіяни вдарили по 12-поверховому житловому будинку в Харкові. Постраждали 17 осіб. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик і 8-річна дівчинка. Вони в стані середньої тяжкості.

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