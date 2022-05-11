Битва за Зміїний: ЗСУ заважають окупантам взяти під контроль північний захід Чорного моря

Армія РФ намагається посилити свої позиції на острові Зміїний / Фото УНІАН

Розвідка Міноборони Великої Британії опублікувала свіжий звіт щодо ситуації в Україні. Сьогодні він присвячений острову Зміїний - там тривають бої. Захисники України роблять все, щоби не допустити домінування ворога в північно-західній частині Чорного моря.

В Twitter британського відомства повідомили, що російський гарнізон на острові Зміїний слабо захищений. Ворог намагається його посилити, тривають бої.

Україна вразила російські засоби протиповітряної оборони та судна постачання за допомогою безпілотників Байрактар (Bayraktar). Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після загибелі ракетного крейсера Москва, що затонув 14 квітня після удару українськими ракетами Нептун.

читайте такожРФ намагається дістати з крейсера Москва ракети і секретні документи за допомогою 110-річного судна - ЗМІУ британській розвідці зазначили, що спроби Росії посилити гарнізон на острові Зміїний "дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами і знищення техніки".

При цьому якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО і берегової оборони, вона зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря.

twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України продовжують нищити російські окупаційні війська, які намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний. Українські захисники вже жартують, що острів Зміїний перетворюється на нову Чорнобаївку. Було оприлюднено відео знищення ворожого катера загарбників типу Серна.

Раніше ВСУ завдали удар по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які перебували на острові під час нанесення удару ЗСУ загинули.

Захоплення острова Зміїний та легендарна фраза про російський корабель

Український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.

"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоби уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий корабель, йди нах..й!".

Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.

Зазначимо, співробітник Держприкордонслужби Роман Грибов - той самий, який на острові Зміїний в перший день російського вторгнення 24 лютого сказав на адресу російських агресорів легендарну фразу, благополучно повернувся на малу Батьківщину в Черкаську область. Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

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