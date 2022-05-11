Ворога "мішають із землею": ЗСУ показали потужний удар Ураганів по позиціях рашистів

РСЗВ Ураган ВСУ / Фото: mil.gov.ua

Бійці реактивної артилерії Збройних сил України показали свою роботу з російським окупантам.

У ЗСУ показали, як українські захисники накривають позиції рашистів з потужних систем Ураган.

"У нас для них кожен день якісь подарунки. То хлопці, які нам допомагають, просять щось написати. Тут буває вранці іноді холодно, ми їх трохи "підігріваємо", як то кажуть, щоб вони не замерзли. Так ми їх там підтримуємо", - розповідають українські захисники.

Бійці ЗСУ пояснили, що артилерія має різні цілі. Це штаби ворога, техніка і захист своїх побратимів з інших підрозділів.

"В образу нашу піхоту нікому не дамо. Ми - боги війни, а вона - цариця полів", - уточнюють українські військові.

"Головне - результат. Швидко виїхати, швидко навестися, відпрацювати і тихенько-швиденько піти з вогневої позиції", – додають бійці ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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