Армія України б'є війська РФ на Харківщині: операція може стати широким контрнаступом - ISW

Збройні сили продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів / Reuters

Сили оборони України проводять контрнаступ вздовж широкої дуги навколо Харкова. Загроза місту знижена. Маневри українських військ можуть призвести до того, що російські війська будуть відсунуті, а артилерія окупанта не зможе діставати до міста. Тактичний контрнаступ українських військ на північному сході заклав основу для подальшого проведення масштабного наступу на цьому напрямку. Українська операція успішно перетворюється на ширший наступ. У ситуації, коли ці підрозділи не використовуються для захисту Донбасу, можна прийти до висновку, що українська армія впевнена у своїй здатності відбити спроби оточення на Сєвєродонецькому напрямку. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

У Інституті зазначили, що успішний тактичний контрнаступ українських військ на харківському напрямку дозволив звільнити декілька населених пунктів на північному сході області та знизити загрози для України.

читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов"Українські війська за останню добу захопили декілька населених пунктів на північ і схід від Харкова, що зменшило можливості російських військ загрожувати другому за величиною місту України", - зазначили в ISW.

Аналітики вважають, що операція ЗСУ успішно стає ширшим контрнаступом. Такі дії відрізняються від тих локальних контратак, які українські сили проводили раніше.

"Українські сили, зокрема, відвойовують територію вздовж широкої дуги навколо Харкова, а не зосереджуються на вузькому ударі. Це вказує на здатність розпочати більш масштабні наступальні операції, ніж ми спостерігали досі під час війни (оскільки українські сили переважно відвоювали околиці Києва після російського відступу, а не у великому контрнаступі)", - стверджують в Інституті.

Також аналітики підкреслили, що готовність ЗСУ задіяти війська для наступальних операцій, замість перекидання їх на Донбас для зміцнення захисту регіону, вказує на впевненість українського командування в здатності сил оборони України відбити атаку армії РФ, яка намагається оточити українські війська на Сєвєродонецькому напрямку.

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Армія України звільняє Харківську область від військ РФ

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний 5 травня заявив, що ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович уточнив, що війська України наразі не переходять в масштабний контрнаступ у Харківській області. Йдеться про тактичні наступальні дії, а не оперативні контрнаступальні заходи.

6 травня Генеральний Штаб ЗСУ зробив заяву, згідно з якою українські війська звільнили низку населених пунктів на північному сході Харківської області – Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога. Також вдалося частково відновити контроль над Черкаськими Тишками.

У російських Telegram-каналах 6 травня заявили, що після того, як було підірвано міст через річку Муром між російськими і Черкаськими Тишками, стала очевидна загроза оточення військ РФ з боку Збройних сил України. У підсумку російське командування вирішило вивести свої війська з Циркунів, Черкаських Тишок і Липців. Вказувалося, що окупанти пішли на північ.

У Генеральному штабі наразі не підтвердили повернення Циркунів, Липців та Черкаських Тишок під повний контроль ЗСУ.

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